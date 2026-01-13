Ana Obregón defiende a Julio Iglesias por su última polémica, María Patiño salta y deja una última frase para enmarcar

La última polémica del cantante Julio Iglesias ha generado toda una ola, por no decir tsunami, de reacciones en redes sociales, medios de comunicación y programas de televisión. La opinión pública se ha conmocionado por la denuncia de agresiones sexuales, vejaciones y maltratos contra el cantante.

Han sido dos mujeres que trabajaban en sus mansiones de Punta Cana y Bahamas, que han hecho esta denuncia en un reportaje de Eldiario.es. Tres años de investigación han recopilado pruebas como fotografías, mensajes de WhatsApp y documentos que servirían para acreditar las presuntas agresiones.

Las críticas han surgido de inmediato, pero también hay figuras del mundo de la televisión, político u otros rostros conocidos que le han defendido y defenderán hasta que se demuestre lo contrario.

No solo es el caso de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha alegado que "Madrid jamás contribuirá al desprestigio del cantante más universal de todos". La última persona en defenderle ha sido Ana Obregón.

La defensa de Ana Obregón y el inmediato dardo de María Patiño

La actriz y presentadora de televisión, Ana Obregón, ha defendido al artista en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, recordando cuando vivió en su casa dos años y medio.

"Yo estoy con Miguel Ángel (amigo personal y exjefe de prensa de Julio Iglesias), que ha estado trabajando 40 años con él, y yo he vivido en su casa dos años y medio, le conoce mi familia, mis padres fueron a su boda con Isabel, le conozco desde que tengo uso de razón", ha expresado en primera instancia.

"Julio jamás en la vida ha tratado mal al servicio, no lo dice uno ni lo dice el otro, lo dice una persona como yo o como tú, que has trabajado, yo he estado mañana, tarde y noche viviendo en su casa...", ha añadido.

María Patiño, también presentadora de televisión, ha publicado un tuit respuesta en el que no se ha cortado ni un pelo sobre Obregón: "También fue amiga de Epstein y supongo que jamás fue testigo de su atrocidad. Es más, nunca lo fue. Este tipo de defensas refuerzan a las víctimas".

Quién ha defendido a Julio Iglesias

De las voces reconocidas, han sido varios los que han inclinado una postura a favor del cantante.