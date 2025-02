Ni Juan José Millás puede evitar hablar de Montoya: deja clara su opinión en cinco minutos

La desesperación de José Carlos Montoya, el máximo protagonista de la octava edición del programa La isla de las tentaciones, ha traspasado fronteras, convirtiéndose en todo un fenómeno viral a escala mundial. La escena del andaluz corriendo y gritando después de ver a la que era su pareja engañándole con otro ha sido comentada hasta por la célebre presentadora estadounidense Whoopi Goldberg en su programa The view.

Medios de comunicación de todo el mundo, personalidades e incluso equipos de baloncesto o fútbol se han hecho eco de algunas de las frases más icónicas, como el "Montoya, por favor" de Sandra Barneda, presentadora del reality, o el "Me has destrozado" del andaluz, que ya son historia de Internet. Y, por supuesto, en España el fenómeno sigue trayendo cola.

Incluso Juan José Millás se ha pronunciado sobre esta escena en el programa A vivir que son dos días de la Cadena SER. El escritor, aunque ha señalado que no era seguidor del reality, ha reconocido que "tenía interés por ver el vídeo". "Sabía que el vídeo me llegaría, y efectivamente, en una de esas veces que entré a X ahí estaba el vídeo y entonces me enteré de todo el programa y de la mecánica de este", ha contado a Javier del Pino.

El escritor ha explicado la escena de una forma más elegante a la que pudo presenciar una buena cantidad de espectadores del reality. "Este es el caso de un hombre llamado Montoya que estaba viendo por televisión cómo su novia estaba siendo seducida por un tío guapo y él no daba crédito, porque además aparecen unas imágenes muy explícitas de los amantes en la cama, haciendo sus cosas", ha relatado.

"En un momento determinado, ya no podía más y empezó a correr por la playa para liberar toda la energía que ese malestar le había provocado, gritando desaforadamente: '¡Me has roto por dentro, no puede ser, no puede ser, me has roto!'", ha agregado Millás, quien ha incidido en que le hace gracia pensar ahora en el "Montoya, por favor" de Sandra Barneda, en un momento tan complicado.

Cuando Del Pino le ha explicado cómo se habían tratado las imágenes en la televisión estadounidense le ha quedado la duda de "qué país se creen que es España", porque este vídeo coincide "con algunos estereotipos", como el de "el amante despechado corriendo por la playa", algo que evidentemente "no suele pasar", relataba Del Pino, aunque Millás ha visto la relación entre esta escena y lo puramente estadounidense, e incluso le ha sacado una comparación cinematográfica.

"Esa imagen de Montoya corriendo por la playa parece copiada del final de El graduado," cuando el personaje de Benjamin, encarnado por Dustin Hoffman, va corriendo hacia la iglesia donde se va a casar su amada, Elaine. Llega, "no le dejan entrar, sube al coro que está separado" de la capilla, "empieza a gritar: 'Elaine, Elaine', ella le ve y sale corriendo hacia él. O sea, la carrera de Montoya por la playa es muy parecida a la de Dustin Hoffman en El graduado", ha afirmado Millás. Y ha sentencaido que "de estereotipo nada", ya que Montoya "es Dustin Hoffman".

Millás también ha planteado una de las dudas más grandes alrededor de las imágenes de Montoya: el hecho de que "esta carrera esté grabada casualmente", porque "es una carrera muy bella, y además, al tiempo que va gritando 'me has destrozado, me has roto por dentro', se va arrancando la camisa. O sea, llega a su destino, que no es ninguno, ya desfogado". El escritor se ha planteado así si "esa carrera estaba preparada", ya que en su opinión es "de una belleza tremenda".