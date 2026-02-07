Ignasi Guardans reacciona como pocos a lo que ha dicho Rosa Rodríguez, ganadora de 'Pasapalabra', sobre los impuestos

El ex diputado en el Parlamento Europeo, político y jurista español, Ignasi Guardans, ha dejado una de las reacciones más difundidas a las palabras que Rosa Rodríguez, ganadora del mayor bote de Pasapalabra, ha dejado sobre la parte del premio que se lleva Hacienda.

En una entrevista en El HuffPost al periodista Daniel Pueblas Lara, la protagonista de la semana ha asegurado este viernes que ella paga "con gusto" los impuestos de los 2,7 millones de euros de bote.

"La cantidad que me quede va a ser suficiente para vivir tranquila. No aspiro a lujos ni extravagancias, y creo que con lo que me queda es suficiente. Y luego, que yo soy lo que soy, no solo producto de mi esfuerzo, sino de la sociedad en la que por suerte he crecido", ha reconocido.

La ganadora del mayor bote de la historia de Pasapalabra también ha destacado que todo ha sido "gracias a los servicios públicos de España, especialmente la educación, de la que me he nutrido y me ha llevado hasta aquí".

"Los servicios públicos que tenemos en España son maravillosos. Sí que se habla de que se podrían invertir mejor o peor, pero para mí también es una manera de pensar que estoy devolviendo lo que yo tanto he recibido", ha destacado.

Rosa Rodríguez ha reiterado que se considera "producto del país en el que he crecido". "¿Es un porcentaje bastante grande? Sí, pero yo me voy feliz con el millón y medio arriba o abajo que me quede, también", ha justificado.

La reacción de Ignasi Guardans

Tras ver sus palabras sobre los impuestos, Ignasi Guardans no ha dudado ni un segundo en reaccionar desde su perfil en la red social X, con un mensaje bastante contundente sobre qué le parece la reflexión de la ganadora.

"Ya sé que el vídeo circula por distintos canales. Y quiero sumarme a ese coro. Felicidades, Rosa, por ese premio", ha destacado en el tuit, antes de destacar lo que ha dicho sobre los impuestos.

"Y gracias por estas palabras que suenan a conferencia magistral. Valientes en este país un poco enfermo. Pero gente como tú aporta esperanza", ha destacado Ignasi Guardans al final de un mensaje que suma más de 3.000 me gusta.

No ha sido la única reacción. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha reaccionado a las palabras de Rosa Rodríguez, con un mensaje en la red social X en el que las ha puesto en valor.

"Sin impuestos no hay igualdad de oportunidades, ni justicia social, ni Estado de bienestar".

"Muchas gracias, Rosa, por tu ejemplo, por tu civismo fiscal y por lanzar un mensaje tan importante para reflexionar sobre el valor de los servicios públicos".

El 'pellizco' que se ha llevado Hacienda

Tal y como han confirmado los expertos fiscales de TaxDown, del histórico premio de 2,7 millones de euros que ha ganado Rosa Rodríguez en Pasapalabra, una importante parte será para Hacienda.

En concreto, aseguran que la protagonista tendrá que pagar un 24,09% de la escala estatal y también un 22,30% por la comunidad autónoma. Esto se traduce, en total, en un 46,39% del premio.

Desde TaxDown aseguran que 654.300 euros se los llevará la Agencia Tributaria y 605.700 euros la Hacienda autonómica, actualmente tiene su residencia en Barcelona. De los 2,7 millones de euros, le descontarán 1.260.000 euros.