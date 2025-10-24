Pedro Piqueras habla alto y claro sobre si se está politizando todo el lío del borrado de historiales médicos

Foto de archivo de Pedro Piqueras en el photocall del Teatro Alcalá en el estreno de 'El mago Pop'

El periodista Pedro Piqueras, antiguo presentador y director de Informativos Telecinco, galardonado con premios como el Ondas, Antena de Oro o la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, ha hablado alto y claro sobre lo que está sucediendo con los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama y el supuesto borrado de historiales médicos de las mamografías y ecografías del SAS (Servicio Andaluz de Salud).

Tras retirarse de los informativos, ha participado en numerosas ocasiones como colaborador de televisión como en Mañaneros 360, programa de TVE presentado por el periodista y economista Javier Ruiz, también antiguo jefe de Economía de la Cadena SER.

Preguntado sobre la crisis de los cribados y si se está politizando el asunto, Piqueras tiene muy claro que "lo politizan los políticos, las mujeres no pueden tener como respuesta acusaciones de los políticos, hay mujeres de izquierda, de derecha, de centro o sin adscripción que están sufriendo esto".

"Acusaciones entre un político de un lado y un político de otro sobre si hay manipulación, lo que necesitan es una respuesta YA, y además urgente, de lo que ha pasado y por qué ha pasado, que cada uno asuma su responsabilidad y después de que se tomen las medidas oportunidad. Eso es lo necesario ahora", ha defendido el reputado periodista.

"Que hay manipulación y bulos, evidentemente"

Para Piqueras es evidente que hay "manipulación y bulos" y, además, ha asegurado que "llega un momento en el que la mentira se está apropiando del terreno de la verdad, desgraciadamente, está ocurriendo muchísimo".

"Lo peor es que ya hay mucha gente incapaz de discernir dónde está lo cierto de lo incierto, y al final también va a haber gente, que esto es lo más desgraciado, que le importe un comino si es verdad o si es mentira. Creo que estamos en ese camino", ha concluido.

"Me quedo malamente sorprendido"

Haciendo un análisis más general de esta crisis, el periodista ha asegurado que está "sorprendido de cómo ha escalado esta situación de la sanidad, me quedo malamente sorprendido".

"Yo no sé qué interés hay en la ocultación, esta reunión podría haber sido una punta de lanza para afrontar todo lo que está sucediendo con las mamografías", ha añadido. "El hecho de que no haya información clara al respecto significa que no se puede afrontar y eso es lo que no hay que consentir", ha rematado.