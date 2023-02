Ibai se siente humillado tras un gesto de Gerard Romero

El partido de la jornada en la Kings League no ha decepcionado. Si se esperaban escenas polémicas, la realidad ha superado todas las expectativas en el primer tiempo.

Aprovechando la 'Carta Presidente', que permite al dueño del club disparar un penalti y ayudar con ello a su equipo, Gerard Romero quiso gastarla en la primera mitad, por lo que solicitó a su entrenador que activara el nuevo arma disponible desde esta jornada.

Tras el intercambio de insultos y reproches durante el pasado 'Chup Chup' del pasado viernes, la expectación acerca del partido era máxima. De hecho, quien pierda, tendrá que ponerse la camiseta de su eterno rival: en el caso de Romero, la del Madrid, y en el de Ibai, la del Barça.

Corría el minuto 15 de partido cuando el dueño de Jijantes se dispuso a disparar su penalti no sin polémica. "Espero que las cámaras hayan grabado lo que me ha dicho el venezolano: que no tengo ni puta idea de jugar a fútbol y que estoy cagado y voy a fallar. Así es el crack de la Liga", le ha reprochado Romero a Cichero, la estrella del equipo de Ibai.

Segundos antes de lanzar desde los siete metros, Romero ha realizado su famosa haka, mofándose así de Porcinos y del propio Ibai Llanos.

Tras conseguir anotar por el centro, con bastante fortuna, se ha ido ha celebrarlo con sus jugadores, y cuando se disponía a volver a su set de presidente, se ha podido escuchar a Ibai decir "nos han meado", asumiendo la humillación a la que su máximo rival le ha sometido.