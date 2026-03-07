Sánchez asegura que España no está sola en el 'No a la guerra': "No estamos solos, somos los primeros"

Pedro Sánchez ha vuelto a reivindicar la postura de España respecto a la guerra en Irán y ha recordado a la derecha -muy crítica con no dejar que EEUU utilice las bases de Rota y Morón- que algo similar ocurrió cuando el Gobierno fue el quinto país del mundo en reconocer al Estado de Palestina, pese a la oposición de VOX y PP.

"No estamos solos, somos los primeros", ha asegurado Sánchez durante un mitin en Soria en el marco de la campaña electoral de las elecciones de Castilla y León junto a la ministra de Igualdad Ana Redondo y acompañado del candidato a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.

"Durante estos últimos días habéis escuchado aquello de que España está sola. Son los mismos que nos dijeron cuando reconocimos el Estado de Palestina, que luego lo hicieron todos los demás, que estábamos solos", ha comenzado argumentando Sánchez.

Y seguidamente ha señalado a VOX y PP como "los que se van a quedar solos". "No estamos solos, somos los primeros. Lo estamos viendo ya; muchos otros gobiernos se están posicionando en contra de esta guerra. Los que se van quedando solos son aquellos que defienden lo indefendible", ha asegurado ante los miles de asistentes

Asimismo ha calificado de "hipócritas" tanto a Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal, al asegurar no va a ser Feijóo "el que va a pagar ni el gas ni la calefacción de los hogares de Soria, ni Abascal va a pagar la gasolina de los tractores en León, Zamora o Palencia, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán. Son unos hipócritas, porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás", ha asegurado.

En este sentido, también ha cargado contra el papel de VOX de "darle la razón (a EEUU) y decirle siempre amén". "Confunden soberanía con servilismo".