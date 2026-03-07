Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Rosalía habla sobre Picasso y lo que dice a continuación provoca el debate: "Cada vez que da su opinión sobre algo sube el pan"
Rosalía habla sobre Picasso y lo que dice a continuación provoca el debate: "Cada vez que da su opinión sobre algo sube el pan"

La artista ha reconocido que le gusta mucho y ha hablado sobre el eterno dilema de separar la obra del artista.

Rosalía en la charla de Spotify junto a Mariana Enríquez.
Rosalía en la charla de Spotify junto a Mariana Enríquez.Spotify

Rosalía ha tenido una charla, en el marco de las producciones 'Spotify Presenta', con la escritora argentina Mariana Enríquez, donde ambas han podido hablar de diferentes temas sobre la vida personal de la artista: desde el arte y artistas como el pintor español Pablo Picasso (uno de los artistas más influyentes del siglo XX) hasta qué es lo que más aprecia de un hombre. 

En un momento de la conversación, la artista ha reconocido que es fan de Picasso y que no le importa separar la obra del artista. "Me gusta mucho Picasso y nunca me ha molestado diferenciar el artista de la obra. Por que quizás ese señor yo le hubiera conocido y quizás no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero luego digo quien sabe quizás si o no lo se y no me importa", ha afirmado. 

Sus palabras, recogidas por @baila_fm en una publicación compartida en 'X', no han pasado desapercibidas por los usuarios, que no han tardado en abrir un debate en los comentarios en torno al eterno dilema. Algunos han dado la razón a la catalana, afirmando que "cualquiera en contra de esta opinión es una hipocrita". "Tiene razón, claro que hay que separar el artista de la obra. Nunca entendí semejante debate", señala otro. 

Sin embargo, no a todos le han gustado sus palabras y algunos han defendido que sí que hay que separar al artista de la obra. "Dios mio….", ha lamentado uno. "Cada vez que da su opinión sobre algo sube el pan", ha señalado otro. "Rosalía ¿te gustan las obras de este simpático pintor austríaco?", ha escrito otro en tono de humor. 

