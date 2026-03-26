Carlos Cuerpo ya avisaba de que algo grande iba a pasar con él con un detalle que pocos han captado

Carlos Cuerpo está de celebración. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado al ministro de Economía, Comercio y Empresa como el nuevo vicepresidente primero del Gobierno, en sustitución de María Jesús Montero, que ahora encabeza al PSOE en Andalucía con motivo de las elecciones autonómicas que se celebrarán el 17 de mayo. Por otro lado, será Arcadi España el nuevo ministro de Hacienda.

Un Sánchez orgulloso describía a Cuerpo como uno de los economistas y servidores públicos "más brillantes de nuestro país", como ya "muchos saben". Además, decía que es "un doctor en economía, es funcionario, técnico comercial, economista del Estado, un profesional de dilatada experiencia que ha servido en distintos organismos europeos, como la Comisión Europea y también desde la Secretaría General del Tesoro".

Las reacciones han surgido al instante. Entre todos los tuits que han surgido en la red X, pocos se han dado cuenta de un detalle: Carlos Cuerpo ya lo sabía y nos lo había anunciado... Sin decir una sola palabra. El detalle, la clave de su mensaje, está en su ropa.

El detalle de Carlos Cuerpo que decía que algo iba a pasar

Para conocer el detalle que Carlos Cuerpo ha usado para decir que algo grande iba a pasar con él, hay que trasladarse a la sesión plenaria de este jueves en el Congreso de los Diputados, pocas horas antes de ser anunciado como nuevo vicepresidente primero.

En ella se ha aprobado el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, un paquete valorado en más de 5.000 millones de euros destinados a amortiguar el impacto del shock energético y la subida de precios.

Carlos Cuerpo ha hablado. No solo con palabras sobre este decreto, sino con la ropa. Su corbata lo dice todo. Una corbata de color azul marino con unos detalles blancos que se ha instaurado como su corbata "de las grandes ocasiones".

El nuevo vicepresidente primero ya se la había puesto durante la sesión de este jueves para anunciar que algo grande iba a pasar. También lo hizo durante su toma de posesión como ministro de Economía.