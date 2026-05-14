Un crítico musical pone nota al primer concierto de Amaia Montero en su regreso a 'La Oreja de Van Gogh'

Amaia Montero en el directo de este sábado en Bilbao a su regreso con La Oreja de Van Gogh.

Amaia Montero ha vuelto a subirse a los escenarios de la mano de la banda La Oreja de Van Gogh. Tras anunciar su esperado regreso, la artista vasca ha comenzado su gira con el resto de integrantes, y su primera actuación ha dado lugar a todo tipo de reacciones.

Son muchos los que creen que su puesta en escena no ha estado a la altura de la expectación generada entre los fans. El crítico musical Odi O’Malley ha visto la actuación de Amaia Montero y su conclusión es muy clara: "Se ha exagerado un poco".

El programa Aquí Catalunya, de la Cadena SER, habló con este periodista especializado en cultura musical, quien cree que la cantante natural de Irún "está contenta con la acogida del público".

Aunque reconoce que las críticas han podido sentarle mal a la cantante, Odi O'Malley cree que no ha empezado "con buen pie". Sin embargo, afirma que Amaia Montero seguirá mejorando para las siguientes actuaciones de una gira que muy pronto llegará a Madrid.

"Desafinar es una falta de respeto"

Remitiéndose a sus dos primeras actuaciones de la artista en su regreso a La Oreja de Van Gogh, que tuvieron lugar en Bilbao, el crítico musical asegura que desafinar "es una falta de respeto" al público.

"Cuando alguien compra una entrada espera que el servicio sea bueno", afirma en la SER, aunque matiza que en una disciplina artística como la música todo subjetivo, y que "para unos será un horror que haya cantado así y a otros les da igual que haya cantado mejor o peor".

A modo de conclusión, Odi O’Malley señala que la cantante necesita más tiempo para poder incorporarse al completo: "No creo que Amaia Montero esté en un buen momento para volver al grupo".

Para el crítico musical, el principal problema no está en el inicio, sino en el desgaste que puede provocar una gira tan intensa: "El miedo no es el arranque, porque ahora tiene ilusión, pero cuando hayan pasado 15 conciertos y las críticas no cesen, puede llegar a hacérsele bola".

Las primeras palabras de Amaia Montero

Tras su regreso a los escenarios con La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero publicó un post en su cuenta de Instagram. "Hace tres semanas ya planeé cómo iban a ser los días después de los conciertos en Bilbao. Y así lo he hecho y cumplido, por eso os escribo hoy. He desconectado y con mucho éxito", escribió.

Sin embargo, no entró en polémicas y evitó pronunciarse sobre las críticas que ha recibido durante los últimos días. "Llegué de Bilbao, me di una ducha, me recogí el pelo, me puse el pijama y ahí empezó todo: descansé como una niña después de su mejor cumpleaños y al despertar estaba muy feliz", afirmó la cantante vasca.