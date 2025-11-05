Ponen una estación meteorológica en una sierra de Navarra y lo que pasa en las primeras 24 horas habla muy mal de la gente

El experto en meteorología Urko Jalle, que trabaja en la empresa Weather Solutions, ha denunciado en sus redes sociales lo que le ha pasado después de instalar una estación meteorológica en la sierra de Aralar (Navarra). El impacto que ha tenido ha sido tremendo y muchos usuarios se han lanzado a ayudarle.

"Hemos instalado una estación meteorológica en el Guardetxe en plena sierra de Aralar y a 1040m. En una zona de gran interés climático y que además llevábamos mucho tiempo queriendo instalar 👏🏻La zona ronda los 2000-2200L/m2 anuales y además es notablemente fría y nivosa", explicó el joven en una publicación compartida en su perfil de X el pasado viernes 31 de octubre.

Jalle, en respuestas a otros usuarios, aseguró que era "un sitio top" y mostró su curiosidad con la inversión térmica porque "tiene ligeramente algo en la zona". Además, especificó que la razón principal de la instalación es "medir la precipitación bien por primera vez en la sierra de Aralar" y mostró varias páginas webs en las que se pueden consultar los datos que se vayan tomando.

Sin embargo y a pesar del interés y el cariño que había puesto a esa instalación, tanto él como sus compañeros Iñaki Lizarraga y Asier Gartziandia, al día siguiente contó que se la habían robado.

"La estación no ha durado ni 24 horas. 😡 Algún HDP ha decidido robarla. Ayer (por el sábado) entorno a las 13:50-14 horas dejo de emitir datos y hoy sabemos que es porque la han robado. 300€ y mucho tiempo y esfuerzo tirados a la basura por alguien que probablemente no sabe ni que es 🤦🏻♂️", ha escrito enfadado, informando que es la primera vez que les sucede en unas 40 instalaciones que ellos han ido haciendo.

Las redes se han volcado en apoyarles

Jalle ha pedido que agradece cualquier ayuda, sugerencia o información y ha concretado que el hurto se produjo al mediodía del sábado, alrededor de las 13:45-14:05 horas.

El joven meteorólogo también han confirmado que van a tomar medidas en temas de seguridad para futuros casos y que ya ha denunciado el episodio tanto a la Guardia Civil como a los guardas forestales, que estuvieron presentes en la instalación.

Finalmente, ha contado que han abierto una recaudación a través de una plataforma de crowfounding y que ya ha recogido los 300 euros.

"Enormemente impresionado y agradecido por la respuesta de la gente 🙏❤️En apenas 2h y gracias a 26 enormes personas hemos alcanzado la cifra total para cubrir los gastos de la sustitución de la estación robada. Gracias a todos vosotros muy pronto estará de nuevo en marcha", ha terminado.