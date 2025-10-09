Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ponen a parir a su jefe en un grupo de WhatsApp, hay un 'topo' y el final de la historia es para tener en cuenta
Un 'tierra, trágame' de manual. 

Una persona, usando WhatsApp.Getty Images

Seguro que en alguna ocasión has aprovechado algún grupo de WhatsApp que tienes con compañeros del trabajo para deslizar (o directamente lanzar) alguna crítica a tu jefe. El abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado lo que les ocurrió a unos empleados que hicieron eso mismo.

"¿Imaginas que tu jefe se entera de que le estás criticando en un grupo privado de WhatsApp que tienes con el resto de tus compañeros? Pues ha pasado y, además, todos los que estaban en ese grupo de WhatsApp acabaron despedidos", advierte el experto.

"Y, ojo, sé que has criticado a tu jefe en un grupo de WhatsApp, así que ten cuidado con quién está en ese grupo de WhatsApp, no vaya a ser que se lo vaya a enseñar. Pero claro, entiendo que te hagas una pregunta: ¿eso es legal? ¿Te pueden despedir por criticar a tu jefe en un grupo de WhatsApp que no es profesional?", plantea antes de entrar en materia.

Según explica Lorente, en el caso en cuestión "todo se precipitó porque hubo un problema con las vacaciones": "Se ve que estas personas que estaban en el grupo de WhatsApp no estaban muy de acuerdo con los criterios que estaba adoptando la empresa. Y pusieron al jefe en ese grupo de WhatsApp... tremendo. De rata hasta mafioso, todo". 

"Uno de los integrantes de ese grupo le enseñó el grupo a su jefe. El jefe vio todo y despidió a todo el mundo que estaba en ese grupo. Los trabajadores demandaron y ojo porque la sentencia a mí me ha sorprendido: dice claramente la justicia que los trabajadores no pueden ser despedidos por esta razón", subraya el abogado.

Eso se debe a que "estaban en un grupo que no era profesional, en un ambiente que no era de trabajo y además tampoco se puede demostrar que haya causado un perjuicio a la empresa el hecho de que estas personas criticaran a su jefe". 

"Cosa distinta es si estás en tu empresa, con tus compañeros, y vas donde tu jefe y le dices cualquier cosa. No tiene nada que ver. El despido terminó siendo improcedente y la empresa va a tener que indemnizar a estas personas que fueron despedidas por criticar a su jefe en un grupo de WhatsApp", destaca.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
