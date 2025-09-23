Se equivoca al hacer un Bizum, el otro se niega a devolvérselo, interviene un abogado y se lleva la alegría de su vida

El abogado laboralista Juanma Lorente, muy popular en TikTok, ha explicado cómo ha conseguido que una persona le devuelva el dinero que recibió a otra que le hizo un ingreso por error a través de Bizum.

"Es el caso del que más orgulloso me siento de haber resuelto desde hace muchísimo tiempo. Y me diréis: Es una tontería. No. No es una tontería. No es ni laboral, pero me siento tan contento de haber resuelto la situación que os lo quería contar", empieza diciendo el experto.

Según explica, una persona mayor, de ochenta y pico años, le quiere dar a su nieto por Bizum 100 euros por su cumple. El problema es que la mujer se equivocó al poner el último número y ese dinero, en vez de enviárselo a su nieto, se lo dio a otra persona.

"Esta mujer le pide por favor a ese individuo, por llamarlo de alguna manera, que devuelva el Bizum, que se había equivocado. El hombre se niega. Varios familiares intentan ponerse en contacto con este señor y este señor directamente les bloquea. Os recuerdo que eran 100 euros, que no eran dos millones de euros que te van a cambiar la vida. No, no. 100", subraya Lorente.

"Al final este hombre pasa de todo el mundo hasta que me entero yo. A través de familiares me llega el tema y me hago cargo. Me pongo delante del ordenador y hago el mejor escrito yo creo que he hecho nunca reclamando el Bizum a este señor y al día de enviárselo ya tenía esta mujer el dinero en su cuenta", celebra.

Pese a la alegría, el abogado se pregunta: "¿De verdad que era necesario que yo le enviase un escrito cuando ha sido una persona mayor la que se ha equivocado y lo que le ha enviado 100 euros? ¿Hasta ese punto está llegando el poco civismo que tenemos en este país? A mí me parece lamentable y me siento tan lleno por haberle conseguido a esa persona mayor sus 100 euros para que se lo envíe a su nieto por su cumpleaños".

"Por favor, si recibís Bizum que no son vuestros, valorad que hay una persona agobiada. Devolvedlo, que no cuesta nada", reclama.