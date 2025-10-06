El tuit sobre los audios de WhatsApp que ha unido a medio internet con una sola verdad universal

Hay guerras que no necesitan trincheras, solo un grupo de WhatsApp. Y una de las más universales acaba de reavivarse gracias a un tuit que dice lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a escribir: los audios de WhatsApp como primer contacto son una falta de respeto.

El usuario @martuboring compartió una captura del estado de WhatsApp de una compañera de trabajo, que reza: "Si no te conozco, NO envíes un audio como primer contacto. Es de muy mala educación".

Acompañó la imagen con una frase lapidaria: "Tantos idiomas y ella solo eligió hablar con el de la verdad". El tuit se volvió viral en cuestión de horas, superando las 370.000 visualizaciones y acumulando miles de likes, retuits y respuestas de usuarios que, por una vez, parecían estar de acuerdo en algo en internet.

"Los audios son el nuevo spam", escribía una usuaria. "Y lo peor es que duran tres minutos y empiezan con un 'a ver…'", añadía otro. Algunos incluso propusieron crear una etiqueta de audio consentido, una especie de "¿puedo mandarte un audio?" antes del atropello vocal.

Más allá de las bromas, el post reabre un viejo debate sobre la etiqueta moderna, esa frontera invisible entre la inmediatez digital y el respeto al tiempo ajeno. En un mundo de mensajes de voz eternos, este estado de WhatsApp se ha convertido en el nuevo manifiesto de la cortesía millennial.

Porque sí: la tecnología avanza, los formatos cambian, pero las buenas maneras nunca pasan de moda. Y, sobre todo, porque si no te conozco… no me mandes un audio.