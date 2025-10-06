Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El tuit sobre los audios de WhatsApp que ha unido a medio internet con una sola verdad universal
"Tantos idiomas y ella solo eligió hablar con el de la verdad".

Conversación de WhatsApp con audios.dpa/picture alliance via Getty I

Hay guerras que no necesitan trincheras, solo un grupo de WhatsApp. Y una de las más universales acaba de reavivarse gracias a un tuit que dice lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a escribir: los audios de WhatsApp como primer contacto son una falta de respeto.

El usuario @martuboring compartió una captura del estado de WhatsApp de una compañera de trabajo, que reza: "Si no te conozco, NO envíes un audio como primer contacto. Es de muy mala educación".

Acompañó la imagen con una frase lapidaria: "Tantos idiomas y ella solo eligió hablar con el de la verdad". El tuit se volvió viral en cuestión de horas, superando las 370.000 visualizaciones y acumulando miles de likes, retuits y respuestas de usuarios que, por una vez, parecían estar de acuerdo en algo en internet.

"Los audios son el nuevo spam", escribía una usuaria. "Y lo peor es que duran tres minutos y empiezan con un 'a ver…'", añadía otro. Algunos incluso propusieron crear una etiqueta de audio consentido, una especie de "¿puedo mandarte un audio?" antes del atropello vocal.

Más allá de las bromas, el post reabre un viejo debate sobre la etiqueta moderna, esa frontera invisible entre la inmediatez digital y el respeto al tiempo ajeno. En un mundo de mensajes de voz eternos, este estado de WhatsApp se ha convertido en el nuevo manifiesto de la cortesía millennial.

Porque sí: la tecnología avanza, los formatos cambian, pero las buenas maneras nunca pasan de moda. Y, sobre todo, porque si no te conozco… no me mandes un audio.

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 