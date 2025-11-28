Preguntan al portavoz de la OCU por el 'Black Friday' y acaba aclarando "un error muy común"

El Black Friday ya está aquí. Después de una larguísima aproximación y sabedores de que aún quedan días de bombardeo comercial, la gran fecha de los presuntos descuentos en tecnología y otros artículos ha llegado. Y con ella, las compras compulsivas y algún que otro truco con los precios.

De ello ha advertido Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Porque más allá de haber "estirado" el Black Friday, denuncia la cantidad de "falsas rebajas" que ha detectado su entidad.

"De 14.000 precios analizados solo el 9% son rebajas de verdad con respecto al precio de octubre o noviembre", ha explicado el portavoz de la OCU en Más Vale Tarde (laSexta). Así, ha alertado de una práctica cada vez más habitual en los comercios: subir el precio antes del Black Friday para bajarlo algo, pero no en la misma cantidad, coincidiendo con esta fecha.

Por ello, y como consejo a los potenciales compradores de un producto, les ha recomendado que "si de verdad te interesa un artículo, monitorea su precio tiempo atrás".

Consejos que tienen más de sentido común que otra cosa, han comentado en el programa, antes de despedirle con sumo cuidado para evitar una confusión habitual

Porque, como ha apuntado Cristina Pardo, García es "portavoz de la OCU, que no de la UCO, que es un error muy habitual", ha comentado entre risas y separando la Organización de Consumidores y Usuarios de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil... últimamente con más presencia en los medios.

"No, no, de eso no", ha respondido también con humor Enrique García antes de despedirse. "Es que aquí pasamos todo el día de lo uno a lo otro", ha culminado el otro presentador, Iñaki López