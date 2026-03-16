Primark pone a la venta ropa del Real Madrid: estos son los modelos y precios que están arrasando

Los aficionados del Real Madrid tienen una nueva tentación en las tiendas… y no llega desde el Bernabéu. Primark ha lanzado una pequeña colección de ropa del club blanco que ya está llamando la atención en redes sociales, especialmente en TikTok, donde varios creadores de contenido están mostrando las prendas y sus precios.

La cadena de moda low cost ha apostado por una línea sencilla pero muy reconocible: sudaderas, camisetas y conjuntos deportivos con el escudo del Real Madrid, pensados para el día a día y con precios bastante por debajo de los productos oficiales que suelen venderse en tiendas del club.

La más llamativa: una sudadera con el escudo

En el vídeo viral que circula en TikTok se pueden ver varias de las piezas que ya están disponibles en algunas tiendas. La más llamativa es una sudadera blanca con el escudo del Real Madrid, con un diseño minimalista y un precio que ronda los 22 euros, una cifra que ha sorprendido a muchos seguidores del equipo.

Otra de las prendas que aparece en el vídeo es una camiseta básica del Real Madrid, en tonos claros y con el escudo del club en el pecho. En este caso el precio es aún más bajo: unos 12 euros, lo que la convierte en una opción muy accesible para quienes quieren vestir los colores del equipo sin gastar demasiado.

También hay pantalones deportivos y conjuntos de estilo casual, pensados más para el día a día que para el entrenamiento, siguiendo la línea habitual de Primark de apostar por prendas cómodas y económicas.

El lanzamiento ha generado bastante conversación entre los aficionados del Real Madrid en redes sociales. Algunos celebran poder encontrar ropa del club a precios mucho más bajos que los de las equipaciones oficiales, mientras que otros recuerdan que no se trata de merchandising técnico ni de camisetas oficiales de partido.

Estrategia de Primark

En cualquier caso, este tipo de colecciones no es nuevo en la estrategia de Primark. La cadena lleva años apostando por ropa inspirada en equipos de fútbol, películas o series populares, con prendas accesibles que suelen agotarse rápido cuando llegan a las tiendas.

En el caso del Real Madrid, la expectación es aún mayor por el tirón internacional del club. Cada temporada, millones de aficionados buscan nuevas formas de mostrar su apoyo al equipo, y colecciones como esta suelen tener bastante éxito entre los seguidores más jóvenes.

De hecho, varios usuarios en TikTok ya comentan que algunas prendas empiezan a escasear en determinadas tiendas, lo que suele ser señal de que la colección está funcionando.

Si algo ha demostrado Primark en los últimos años es que sabe detectar qué productos pueden convertirse en virales. Y cuando se mezcla fútbol, precios bajos y el escudo del Real Madrid, el resultado suele ser casi inevitable: prendas que vuelan de las estanterías.