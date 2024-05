Prueba un tomate de árbol y este es el veredicto que deja

TikTok sirve, entre muchas otras cosas, para conocer recetas o alimentos que son más desconocidos y que cuesta encontrárselo tanto en los comercios más pequeños como en las principales cadenas de supermercados de España.

Por ejemplo, en las últimas horas el conocido como Frutero Tiktokero, que tiene más de 93.000 seguidores gracias al contenido que hace, ha publicado un vídeo en el que enseña un tomate de árbol.

"Esto es un tomate de árbol, no lo he probado en mi vida, pero lo voy a hacer para vosotros", asegura, mientras con un cuchillo le quita la parte superior antes de comenzar a degustarlo.

Esto se utiliza para batidos porque no debe estar muy bueno", indica el creador de contenido, que tras probarlo deja un veredicto casi instantáneo: "No sabría decirte. Rico no es, pero malo tampoco".

Este tomate, tal y como le han comentado, es una planta originaria de los Andes Peruanos, dispersa en otros países de la región andina como Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil y Colombia.