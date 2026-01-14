El periódico más importante de República Dominicana describe lo de Julio Iglesias con una frase que va a resonar en España

Listín Diario, uno de los periódicos más importantes de República Dominicana, fundado en agosto de 1889 por Arturo Joaquín Pellerano Alfau y Julián Atiles, se ha hecho eco de la polémica de la semana que rodea al cantante Julio Iglesias y lo describe de una forma que va a resonar en España.

El cantante ha recibido denuncias de agresiones sexuales, vejaciones y maltrato a dos extrabajadoras, que lo han revelado este pasado martes en un reportaje de Eldiario.es y Univisión, que recogen los testimonios de estas dos mujeres que trabajaban en las mansiones de Punta Cana y Bahamas.

Además, este miércoles ya han confirmado la ONG Women's Link y Amnistía Internacional que la denuncia se presentó el 5 de enero de este año ante la Fiscalía, quien tomará declaración a las mujeres que han denunciado, que han recibido la condición de testigos protegidos.

La ola de reacciones ha sido inmensa. Tal es su magnitud que podría llamarse tsunami, por la trascendencia del artista y lo grave que supondría para su figura. Una de las más destacadas ha sido precisamente la del diario dominicano.

Así ven lo de Julio Iglesias en República Dominicana

La articulista Ynmaculada Cruz Hierro comienza con un titular que a buen seguro va a resonar en España: "Julio Iglesias: ¿Será un truhan o un señor?". Su vida la resume como "ochenta y dos años de una vida intensa, llena de conciertos, aplausos, glamour, éxitos, mujeres y uno que otro escándalo judicial" que han "salpicado la existencia" del cantante.

Tal y como describe, estas denuncias "sacuden hondamente" su integridad personal y, "sobre todo", su proyección artística. No se olvidan de que "a lo largo de su carrera, el artista español, nacionalizado dominicano en 2003, ha ido por el mundo alardeando de sus conquistas femeninas".

De su vida íntima destacan el tema del amor y las mujeres, recordando que en 2010, en una actuación en Punta del Este, una ciudad de Uruguay, se presentó así: "La primera vez que vine tenía 24 años, y hacía el amor tres veces al día, pero ahora lo abandoné del todo hace 15 años".

Otras reacciones a la polémica

Son miles y miles de reacciones a lo que ha ocurrido alrededor del cantante y algunas de las más destacadas vienen acompañadas de figuras reconocidas: