El HuffPost
Última hora
Álvaro Morte relata su primer encuentro con la actriz Sydney Sweeney antes de trabajar juntos
Lo ha contado en 'La ventana', de la Cadena SER.

Daniel Pueblas Lara
Álvaro Morte cuenta cómo conoció a la actriz Sydney Sweeney en 'La ventana'

Álvaro Morte, conocido especialmente por su papel en La casa de papel, estuvo este martes en La ventana, donde hizo un repaso a su trayectoria profesional y a su trabajo más reciente en Anatomía de un instante, donde ha interpretado al ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez.

Durante la charla con Carles Francino, presentador del programa de la Cadena SER, Álvaro Morte ha contado sus anécdotas más recientes. Concretamente, se ha referido a la que comparte con la actriz estadounidense Sydney Sweeney, a la que conoció "en una cena"

"No nos conocíamos, bueno, conocíamos nuestros trabajos respectivamente", contó Álvaro Morte, que aclaró que Sydney Sweeney le conocía por su papel de El profesor en La casa de papel. 

"Pues nada, yo llegué allí a la cena y vi que íbamos a estar cenando todos juntos, que éramos como doce personas en aquella mesa", relató el actor andaluz, desvelando que una de las presentes era la actriz estadounidense

"No cruzamos más palabras"

"Dije 'pues, chico, me voy a presentar a toda la gente... Si vamos a cenar juntos, que menos que decir 'hola, ¿Qué tal?, buenas noches, ¿Cómo estáis?'. Entonces me acerqué a ella, la saludé, ella recoció mi trabajo y demás, y estuvimos esa noche cenando tranquilamente", contó en La ventana.

Sin embargo, fue el único contacto que tuvieron ambos actores. "No cruzamos más palabras que esos 30 segundos que nos estuvimos presentando", dijo Álvaro Morte, que instantes después desveló que "a las dos semanas" recibió la llamada de su representante para contarle que habían pensado en él y en Sydney Sweeney para "una producción americana". 

En estos términos se refirió el actor a Immaculate, la película en la que compartió reparto con la actriz de 28 años. Se trata de un thriller de terror psicológico que cuenta la historia de Cecilia, una novicia estadounidense que se traslada a un convento ubicado en la campiña italiana con la intención de profesar sus votos.

Daniel Pueblas Lara
Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 