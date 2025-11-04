Qué significa la polémica bandera con la que se ha hecho una foto el número 2 del PP, Miguel Tellado

La analista política Sarah Santaolalla ha compartido en sus redes sociales una imagen en la que se puede ver al número dos del Partido Popular, Miguel Tellado y al número dos del partido en la Comunidad de Madrid, Alfonso García Serrano, posando con un grupo de personas que portan una bandera con la Cruz de Borgoña — un aspa roja sobre un fondo blanco— símbolo que usa la extrema derecha en sus manifestaciones.

"La falta de empatía del señor Tellado con las víctimas del franquismo quizás nace de su admiración por banderas que ahora utilizan los fascistas como la de la Cruz de Borgoña. ¡Qué vergüenza!", ha escrito la colaboradora de RTVE, de Cuatro y de varios medios de comunicación.

En el mismo hilo de mensajes, un usuario ha compartido de dónde sale la foto: de la cuenta de Facebook de Nelson G. Montenegro, director de Diario Total. De hecho, este mismo 4 de noviembre, el citado medio tiene un artículo titulado España no debe pedir perdón que se ilustra con la foto en cuestión en la que salen Tellado y García Serrano.

¿Qué significa esa bandera?

Es habitual que en las marchas ultras o en celebraciones de equipos de fútbol con una hinchada cercana a la extrema derecha que se producen en España algunos de los manifestantes, muchas veces muy jóvenes, porten esta bandera.

En una entrevista con el diario El País, el historiador Eduardo Juárez Valero llega a decir de la bandera con la Cruz de Borgoña que "es de una ignorancia absoluta por parte de quienes se vanaglorian de lucir hoy esta insignia histórica".

La Cruz de Borgoña es una representación de la Cruz de San Andrés —un signo heráldico que simbolizaba la crucifixión de este apóstol de Cristo en el año 62 d.C— y su origen se remonta a la Edad Media. Este emblema carlista se convirtió oficialmente en la bandera del bando sublevado en 1936 durante la Guerra Civil.

Explica Valero en el mismo reportaje que "la gente se envuelve en ellas sin ningún tipo de ideología: "Se enrolla en trapos para ir en contra de algo o de alguien, pero esos trapos de colores, como los llama Evaristo Páramos, representaban ideologías claras, precisas y bien definidas. Los que llevan hoy la Cruz de Borgoña carecen de la ideología real que ha simbolizado en el siglo XX y en buena parte del siglo XIX".

Aquí el tuit que explica de dónde sale la foto: