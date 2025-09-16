Ramón Espinar le dedica a Pedro Delgado uno de los tuits más claros que se han visto

El que fuera fundador de Podemos y actual tertuliano de televisión Ramón Espinar ha publicado un tuit sobre la figura del exciclista y comentarista en TVE, Pedro Delgado, tras sus palabras de este domingo sobre las manifestaciones propalestinas y contra Israel que obligaron a suspender la última etapa de La Vuelta.

"Señores, ¿estos que se manifiestan no son violentos? Esto son grupos antisistema que les da igual lo que está pasando en Gaza porque quieren violencia y bronca, no quieren proclamarse por esa paz y que el genocidio de Gaza acabe de una vez por todos y les da igual lo que pase, solo quieren violencia. Y me parece fatal que algunos partidos políticos apoyen esta manifestación polémica", aseguró Perico.

El ganador del Tour de Francia del 1988 tachó de "lamentable" la situación que se vivió tanto en Madrid como durante La Vuelta y arremetió contra el Gobierno y sus manifestaciones contra Israel.

"Me parece fatal que algunos partidos políticos apoyen esta manifestación polémica, fomenten este odio y estas ganas de separar a los españoles, es lo que es indignante", opinó.

Sus palabras han sido muy criticadas en redes sociales y hasta se ha llegado a pedir que TVE corte su vínculo con Delgado. Sin embargo, también ha sido defendido por personas como Espinar, que incluso no estando en la línea de sus opiniones le ha echado un cable.

"Pedro Delgado no comenta el ciclismo por sus opiniones geopolíticas, sino porque es una leyenda de este deporte y tiene carisma y gracia. Ayer dijo bastantes tonterías que hay que rebatir. Pero no hay que cancelarle ni desearle que pierda el curro por pensar distinto a él", ha escrito el nuevo colaborador de Directo al grano.

Espinar no ha sido el único en destacar la figura de Delgado y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, también publicó este lunes un tuit sobre el exciclista: "En este país somos muy de penalizar a artistas, deportistas, famosos, etc. por expresar opiniones políticas que no nos gustan".

"Para mí Pedro Delgado seguirá siendo el ciclista que más me hizo vibrar en mis años jóvenes. Y el comentarista con el que mejor duermo la siesta viendo el Tour o La Vuelta", escribió.