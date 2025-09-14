La Vuelta cancela definitivamente su última etapa ante las protestas propalestinas en el centro de Madrid

Aumenta la tensión en el centro de Madrid. Los manifestantes han saltado las vayas de seguridad y la policía intenta abrir camino en las calles de la capital. La Organización de La Vuelta a España ha modificado el recorrido por sorpresa a 80 kilómetros de la meta de la última etapa, tal y como informa el diario El País. En concreto, se ha evitado el paso por el centro de Alcobendas y los ciclistas han ido por una variante.

Según publica Cadena SER, el camino del Paseo del Prado a la fuente de Cibeles "está totalmente tomado". La policía trata de abrir camino entre los manifestantes, que han logrado detener al pelotón que entraba en el centro de la capital, a 57 kilómetros de la meta. Los antidisturbios de Madrid han tenido que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas.

Los agentes están realizando cargas contra los manifestantes con el objetivo de despejar el recorrido de los ciclistas, especialmente en las inmediaciones de la línea de meta de la última etapa de la Vuelta. Con el recorrido variado sobre la marcha, manifestantes palestinos saltan las vallas y ocupan la calzada con lanzamiento de objetos a la Policía, que está interviniendo en varias zonas de la capital.

En este momento, múltiples manifestantes propalestinos se concentran en varios puntos de la capital a la espera de la llegada del pelotón de la Vuelta Ciclista a España, donde remata este domingo una edición marcada por las protestas que arrancasen en la etapa de Bilbao y se hayan replicado desde entonces en cada jornada.

Al grito de "Israel Estado Genocida", "Asesino Netanyahu" o "No es una guerra, es un genocidio" los concentrados han acudido con banderas palestinas a puntos de la ciudad como Callao, Atocha, la Puerta del Sol o la Ermita de San Antonio de la Florida (en Argüelles). Además, en la que está teniendo lugar en la Puerta del Sol se encuentran la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y el portavoz en funciones en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño. De hecho, en una de las fachadas de la icónica plaza, la formación ha desplegado una lona con el texto ¡Sí, es un genocidio. Palestina libre. Madrid con el pueblo palestino'.

Tal y como estaba previsto, el colofón de 90.ª edición de la Vuelta Ciclista será la coronación del 'maillot' rojo en Cibeles, frente a la sede del Ayuntamiento de la capital, prevista sobre las 20.30 horas. Previamente, los corredores realizarán un circuito urbano con nueve pasos por meta, con un último tramo que tendrá como protagonista el Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco. Sin embargo, este trayecto puede modificarse con las últimas noticias.

La ronda española recorría así las principales calles del Madrid histórico, con paso por la Puerta del Sol, calle Mayor, plaza de Oriente, Paseo del Prado, Gran Vía o Callao. Desde el Ayuntamiento de Madrid se prevé una asistencia superior a las 50.000 personas.

Las autoridades han preparado un plan de seguridad especial integrado por 1.100 policías nacionales y otros 400 guardias civiles, a los que se sumarán 800 efectivos de la Policía Municipal y un centenar de agentes de Movilidad y un dispositivo de Samur-Protección Civil. Todo ello junto a la activación de policías locales en las distintas localidades de paso y el dispositivo habitual de seguridad propio de la Vuelta.