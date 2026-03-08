Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un estadounidense viviendo en León tiene claro cómo llamar a Donald Trump tras su lío con España
Virales
Un estadounidense viviendo en León tiene claro cómo llamar a Donald Trump tras su lío con España

A los españoles les hace una petición.

Juan De Codina
El creador de contenido Marcus, estadounidense viviendo en España, habla sobre la tensión del país con Trump.
El creador de contenido Marcus, estadounidense viviendo en España, habla sobre la tensión del país con Trump.

Desde que EEUU e Israel bombardearan Irán se ha generado un enorme conflicto que sobrepasa incluso lo militar. España ha dejado clara su postura con el presidente del Gobierno pronunciando un alto y claro "no a la guerra" y vetando el uso de las bases de Morón y Rota a los estadounidenses con fines ofensivos para la guerra.

Esto despertó la rabia de Trump, quien amenazó con "cortar todo trato" con España, cuyos dirigentes ha calificado de "terribles" y "perdedores". Avisó que ya no quiere saber nada del país, pero la postura firme de Sánchez ha generado sobre él toda una ola de admiración y halagos.

No solo de los propios españoles que están en contra de la guerra y de la amenaza de Trump, sino de otros países como Turquía, que inició un movimiento masivo de agradecimiento al jefe del Ejecutivo por su "valentía". La bola de nieve se ha ido agigantando en redes sociales.

En España hay estadounidenses viviendo. Uno de ellos es Marcus, un creador de contenido (@permanentmarcus) de Nueva Orleans que vive desde hace un buen tiempo en León y tiene claro cómo dirigirse a los españoles por todo el lío que hay con Trump.

Los españoles generan admiración

En el vídeo publicado recientemente, ha mandado un "saludo" a España y ha defendido que ha hecho un "buen trabajo" y es por estas cosas por las que tanto le ha cogido "aprecio".

"No permitas que ese hombre anaranjado te intimide. Él está yendo por el mundo intentando hacer lo que desea", ha rezado Marcus. Además, se pregunta: "¿A quién le importa? Refiriéndose a que Trump quiera cortar relaciones comerciales.

No se ha cortado en concluir dirigiéndose a Trump: "¿Cree usted que puede simplemente dirigir el mundo, hacer lo que desee, atacar a quien quiera? Eso no funciona así". Y, de nuevo, ha reiterado el buen trabajo de España: "Enfrentaos a él, proteged a vuestro pueblo, ya que no tiene sentido ser parte de este disparate que él intenta causar".

Juan De Codina
