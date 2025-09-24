Recuperan estas palabras de Antonio Resines sobre las pensiones y superan ya las 200.000 reproducciones

Unas palabras que el actor Antonio Resines pronunció el pasado febrero en el programa de La Sexta Conspiranoicos se están compartiendo ahora de forma masiva en la red social X, donde en pocas horas han superado las 200.000 reproducciones.

En el momento en cuestión, Resines se dirigía aquellos jóvenes que creen que no habría que pagar las pensiones a los jubilados: "Queridos niños, yo cobro la pensión, que está compensada por haber sido autónomo y trabajador por cuenta ajena durante muchísimo tiempo".

"He pagado religiosamente mis pensiones y mis impuestos, como no puede ser de otra forma, y yo cobro mi pensión porque he trabajado durante mucho tiempo y he ayudado a que vuestros padres y vosotros vayáis a colegios públicos, tengáis carreteras, hospitales etc etc. ¿Ha quedado claro?", subrayaba.

"Que me venga a mí un idiota a decir que lo de las pensiones... otra cosa es que discutamos que se pueda mejorar. Como a ellos no les va a llegar, según estos anormales, pues no hay que pagarlas. ¿Pero qué dices tío? Y tus padres, ¿qué? Porque estos tendrán padres, digo yo. Sus padres llegarán a los 60 y pico. Si no cobran las pensiones... ¿Qué son? ¿Todos millonarios los padres también? Hombre, por favor. Me parece indignante", se quejaba.

Poco antes de esas palabras, en febrero, Resines también lanzó un mensaje a aquellos jóvenes que en los últimos tiempos aseguran que prefieren vivir en una dictadura antes que en democracia.

"Si a alguien le gusta una dictadura, sabiendo que es una dictadura, es que es imbécil. Con lo cual no tiene ningún sentido que se preocupe mucho", dijo el actor de una forma muy clara.

"Y, si no lo sabe, alguien ha hecho que sea imbécil, con lo cual tampoco me importa nada su opinión. Pero vamos, si quieres te digo un par de cosillas más. Si no saben qué es una dictadura y lo que pasa en las dictaduras pues bueno, pues chico, peor para él", avisó.

"O a lo mejor hay que pensar que la gente que tiene que dedicarse a educar a la gente, en este caso los que hacen las leyes, que son los políticos, no lo han hecho adecuadamente y por eso pasan esas carencias y esas lagunas", dejó caer.