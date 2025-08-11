Una jubilada habla así de las pensiones y ya es de lo más compartido de las últimas horas

Maribel Mesón, jubilada, está teniendo una gran difusión con la defensa que ha hecho en la Sexta Xplica del sistema público de pensiones.

"La caja de las pensiones se fue cuando estaba Rajoy. 25.000 millones que se fueron y no se han devuelto. Esos 25.000 millones que se fueron, ¿por qué y a dónde se fueron? Efectivamente, seguramente en cosas que no debían de estar", ha señalado Mesón.

"Los pensionistas en este momento, y en 2008, en 2013, en 2014, hemos sacado a este país y a nuestros hijos adelante gracias a nuestras pensiones. Y hay una cosa muy importante: un país que no defienda a sus niños y a sus pensionistas es un país antidemocrático y un país que no tiene futuro", ha advertido.

"Por tanto, es importantísimo que las pensiones estén en la Constitución como un derecho fundamental para que ningún Gobierno que venga las pueda privatizar ni quitar, Esto es una lucha de generaciones y de solidaridad con todas las generaciones", ha insistido.

Además, Mesón ha asegurado que los discursos que dicen que los jóvenes de ahora no tendrán pensión en el futuro son falsos: "A mí me parece que la difamación y la calumnia están a la orden del día y, sobre todo, en la televisión y en los medios de comunicación".

"No se puede ser tan ambiguo y además tan falso de decir que no vamos a tener pensiones. Cuando teníamos 20 años me dijeron que no iba a tener pensión y, después de 40 años, la he tenido", ha recordado.