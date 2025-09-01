Sánchez responde con tres palabras y una referencia a Ayuso a qué piensa del "Pedro Sánchez, hijo de puta"

La entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez en TVE ha dejado todo tipo de titulares referentes a multitud de asuntos de actualidad: justicia, presupuestos generales, vivienda, Gaza, ultraderecha, incendios y un sinfín de temas que el líder del PSOE y del Gobierno ha ido contestando uno a uno.

Sin embargo, y más allá de los temas álgidos y que incumben a la mayor parte del país, también se han abordado otros asuntos que le tocan únicamente a él. Y uno de ellos ha sido la campaña contra Sánchez, representada en los cánticos e insultos que se han producido en numerosas manifestaciones, festivales, conciertos, etc.

El cántico "Pedro Sánchez, hijo de ...." se ha popularizado en ciertos sectores de la derecha y ultraderecha, con la intención de mostrar el descontento contra el Gobierno actual y concretamente contra el presidente.

Sin embargo, y de acuerdo con lo que ha apuntado Pepa Bueno, este grito se enmarca en una "campaña de deshumanización" de la figura de Sánchez, y que con la utilización de las redes sociales, se ha expandido en los sectores más conservadores del país.

Así, ante la cuestión de Bueno en la que le ha preguntado "cómo gestiona este tipo de situaciones", Sánchez ha contestado con tres palabras antes de continuar la respuesta: "Con mucha paciencia".

Pero ha ido más allá, y ha continuado su respuesta apuntando a la facción de la derecha y ultraderecha. "Son la consecuencia de algo previo y la causa tenemos que verla en la falta de respeto, de consideración, en el 'me gusta la fruta' y en la barra libre para insultar al adversario político".