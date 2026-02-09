Sofía Val, patinadora sobre hielo española, enseña lo que les regalan a los deportistas en la villa olímpica: son tremendos y no son los únicos

La joven patinadora sobre hielo Sofía Val (Torrelodones) está dispuesta a dejar su huella en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Participará formando pareja con Asaf Kazimov, patinador con el que ha logrado la clasificación.

Como muchos jóvenes olímpicos hacen durante la competición, Val ha ido publicando su día a día. Además, ha enseñado cuáles son los regalos con los que se ha encontrado en su habitación de la villa olímpica y no son para nada de poco valor.

El primero que ha enseñado ya es tremendo: el teléfono plegable de Samsung. "Estoy aquí en la Villa Olímpica y como he tenido muchos comentarios de hacer vídeos en español, pues he pensado que os iba a enseñar algunos de los regalos que nos han dado en las olimpiadas", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visitas (y subiendo).

"Este móvil, el que se dobla, tiene el símbolo de las olimpiadas; todavía tengo que aprender a usarlo, pero es el que usamos en la ceremonia de apertura", ha reconocido.

La mochila de los deseos

En su habitación le han dejado una mochila repleta de regalos. Lo ha abierto por primera vez mientras grababa, así que su reacción ha sido genuina: lo primero con lo que se ha encontrado son productos de belleza para el "skincare". Además, algunos productos higiénicos como pasta de dientes o hilo dental.

Una crema facial, un desodorante con olor a helado de vainilla: "Uuuuh, huele genial, todo lo que huele a vainilla me encanta". Para rematar, un champú de la marca HyS y telas de perfume para la ropa: "Aquí en la villa tenemos que lavar la ropa, así que me va a venir muy bien".

La bolsa de los deseos

En las instalaciones donde se encuentran había una zona de peluquería, en la que se lavó y se secó el pelo, pero también le regalaron varios productos: champú y mascarilla, entre otros productos para la cabellera.

"De momento creo que esto es todo, todavía tengo que recoger algunos más porque tienes que ir a diferentes zonas de la villa a recogerlos, pero esto es todo lo que nos han dado por ahora", ha concluido. Puedes ver los regalos que ha recibido en el siguiente vídeo: