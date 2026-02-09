Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Elon Musk le da la razón a Sánchez en lo de que 'Marte puede esperar': promete centrarse en la Luna para "asegurar el futuro de la civilización"
Miguel Fernández Molina
Elon Musk, durante un evento tecnológico
Elon Musk quizás no se haya dado cuenta, pero le ha dado la razón a Pedro Sánchez. El magnate tecnológico y espacial ha anunciado su intención de centrarse en construir una ciudad en la Luna antes de meterse en el gran reto del 'planeta rojo'. Porque, como decía irónicamente el presidente español "Marte puede esperar"... aunque por motivos diferentes a los que querría él.

Para Elon Musk la urgencia "de la civilización" pasa ahora por en la Luna, donde quiere concentrar esfuerzos por ser "mucho más rápido" levantar una ciudad que en mitad de Marte, asegura el fundador y jefe de SpaceX.

"Para aquellos que no lo sepan, SpaceX ya ha cambiado su enfoque hacia la construcción de una ciudad autosostenible en la Luna, dado que potencialmente podemos lograrlo en menos de 10 años, mientras que Marte llevaría más de 20 años", reconoce el propio Musk en X, otra de sus empresas.

Pese al cambio de objetivo a medio plazo, la misión de SpaceX sigue siendo la misma, "extender la conciencia y la vida tal como la conocemos hacia las estrellas", promete el magnate.

Según las condiciones solares y planetarias, detalla Musk, "solo es posible viajar a Marte cuando los planetas se alinean cada 26 meses", en lo que sería un víaje de seis meses. Por contra, se pueden realizar lanzamientos a la Luna "cada 10 días", en trayectos de dos días. 

"Esto significa que podemos iterar mucho más rápido para completar una ciudad en la Luna que una en Marte", considera Elon Musk, que deja claro que "la prioridad absoluta es asegurar el futuro de la civilización y la Luna es la vía más rápida".

Pero el jefe y alma de SpaceX no cierra la puerta a Marte y tanto es así que también pone fecha a sus proyectos 'inmobiliarios' en suelo marciano. Musk promete que "se esforzará" en empezar a levantar la ciudad "en unos cinco o siete años".

