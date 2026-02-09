El emotivo regalo que ha hecho Bad Bunny al equipo de Zara de A Coruña tras la Super Bowl 2026: "Este show también fue de ustedes"

La resaca de la Super Bowl se nota en el panorama deportivo y también en el musical. Y es que en este último, hay un nombre que todavía en la mañana de hoy resuena con fuerza: Bad Bunny. Después de convertirse en primer ganador del Grammy al álbum del año con un disco íntegramente en español, el artista puertorriqueño puso su nombre en tinta de oro en el libro de historia del gigantesco evento deportivo.

El Levi's Stadium de Santa Clara (California) vibró en el 'Halftime show' de la Super Bowl con un Benito Antonio Martínez Ocasio -nombre real de Bad Bunny- que hizo de su música magia y de su palabra, reivindicación: "La única cosa más fuerte que el odio es el amor", afirmó, dejando claro lo orgullo que está de sus raíces e identidad, lo que supuso un dardo directo a Donald Trump. El presidente estadounidense ha lanzado en sucesivas ocasiones mensaje de odio contra la comunidad latina y tras la actuación ha manifestado: "Absolutamente terrible, entre las peores de la historia", publicó en Truth Social.

Un regalo para Zara

Además de su claro y potente mensaje, el estilismo de Bad Bunny, con esa camiseta en tonos crema, con inspiración deportiva, con el apellido Ocasio y ese '64' del que ya han surgido las correspondientes teorías sobre su simbolismo -cantidad de muertes en la isla tras el huracán María en 2027 o el año de nacimiento de su madre, Lysaurie Ocasio son las que más resuenan- es de Zara.

Bunny huyó así de las firmas de prestigio y apostó por la línea de la marca española de Amancio Ortega. Prueba de su carácter amable, el artista también ha querido tener un detalle con los trabajadores del equipo de Zara en A Coruña gracias a su trabajo para que fuera posible este gran espectáculo.

"Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!", reza el regalo que ha saltado la sorpresa entre los trabajadores del polígono de Sabón, en Arteixo. En el emotivo mensaje aparece también impreso su nombre, Benito, y fecha de ayer, 8 de febrero de 2026.

Para rematar el look, lució también un reloj Royal Oak de Audemars Piguet en oro amarillo con esfera de malaquita y sus propias zapatillas "BadBo 1.0", junto a Adidas, que saldrán a la venta las próximas semanas.