Alfredo Duro sorprende y mucho al dar su opinión sobre Bad Bunny: "No tengo ninguna afinidad musical, pero..."

Bad Bunny triunfó anoche con su actuación en el medio tiempo de la Super Bowl, donde hizo un alegato en defensa de la cultura latina homenajeando al reggaetón como género musical transversal a todo el mundo hispano.

Sobre su puesta en escena y reivindicaciones ha habido un aluvión de reacciones, la mayoría de ellas positivas. Uno de los últimos personajes públicos en pronunciarse al respecto ha sido Alfredo Duro, tertuliano habitual de El Chiringuito de Jugones.

No es la primera vez que Alfredo Duro opina sobre cantantes o grupos actuales. Y la mayoría de las veces que lo ha hecho, ha sido para expresar su disconformidad con la música actual, dejando claro que lo suyo no son las modas pasajeras.

En esta ocasión, también ha dejado claro que Bad Bunny tampoco es de su agrado, pero al mismo tiempo ha alabado al artista puertorriqueño. ""No tengo ninguna afinidad musical con BAD BUNNY, absolutamente NINGUNA, pero Benito Antonio Martínez Ocasio se ha ganado mi RESPETO eterno", ha escrito en su cuenta de X.

"Más allá de los gustos, BAD BUNNY ha sido capaz de demostrarle al mundo entero como la música puede estar muy por encima de la sinrazón", ha asegurado el periodista, haciéndose eco así de las reivindicaciones del cantante latino, que hizo un alegato contra el odio promovido por Donald Trump, asegurando que "América somos todos".

Mucho mejor que Rosalía

Con quien Alfredo Duro no fue tan comedido fue con la artista catalana Rosalía. El tertuliano fue muy claro al hablar sobre su último disco, Lux, asegurando que era "el peor disco NACIONAL del año". Pero Alfredo Duro no se contentó con esto.

También hizo una crítica del álbum, señalando que solo era "válido para el postureo". "Un disco infumable plagado de armonías, ritmos y sonidos que ya están inventados y mucho mejor interpretados que en este. No aguanta más de una escucha. Un disco que NO LE GUSTA A NADIE", sentenció en su cuenta de X.