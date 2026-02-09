"Apoyadnos": las supervivientes de Epstein aparecen por sorpresa en la Super Bowl para reclamar justicia

Varias de las supervivientes del pederasta Jeffrey Epstein, durante el anuncio emitido en la final de la Super Bowl del 8 de febrero de 2026, reclamando justicia sobre el caso.

Cuando el pederasta Jeffrey Epstein se suicidó el 10 de agosto de 2019 en su cárcel de Nueva York, no sólo se mató a sí mismo. También acabó con las esperanzas de sus víctimas de que el proceso judicial se completase, se conociera toda la verdad sobre sus abusos y sus acosos y pagasen, también, quienes se beneficiaron de su trama de violaciones a menores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buen amigo del criminal sexual durante más de una década, prometió arrojar luz sobre el caso si volvía a la Casa Blanca pero, aunque se han conocido millones de documentos (forzado por sus propios compañeros republicanos más que por voluntad propia), no son todos. Lo desvelado ha servido para hundir algunas reputaciones, pero no para nuevos procesamientos, para que quien la hizo, la pague.

Y eso es lo que piden las supervivientes del pederasta: que salga todo, hasta la última basura, y pase ante la justicia quien sea necesario. Ahora, lo han hecho también por sorpresa con un anuncio en la final de la Super Bowl, el acontecimiento deportivo más visto del año en el país. Ocho mujeres han rodado un sencillo spot exigiendo la publicación de millones de documentos restantes relacionados con el caso, con un llamamiento claro: "¡Apoyadnos!" (stand with us), que se ha convertido en una llamada viral en pocas horas.

Jsto antes de que los Seahawks vencieran a los Patriots, estas sobrevivientes hicieron un llamamiento al público norteamericano para que presionara a la Administración Trump y lograra una transparencia total. Fue lo que prometió en campaña y aún no está haciendo más que de forma parcial.

"Después de años de estar separadas, nos mantenemos unidas", dijeron las mujeres en el vídeo, mientras sostenían fotos de ellas mismas de jóvenes, a la edad en que fueron abusadas por Epstein, captadas por su exnovia y siempre socia, Ghislaine Maxwell. Al unísono, agregaron: "Porque todas merecemos la verdad".

"Pasar página"

A principios de esta semana, Trump dijo a los estadounidenses que era hora de "pasar página" con el agresor sexual, pese a que queda mucho por saber y nadie más, salvo su antigua pareja, ha pagado por atacar a niñas de 14 años, muchas de ellas de familias desestructuradas y necesitadas.

El 30 de enero, el Departamento de Justicia de EEUU (DoJ) publicó tres millones de páginas relacionadas con su investigación sobre Epstein, incluyendo 2.000 grabaciones de vídeo y 180.000 imágenes fijas, bajo la llamada Ley de Transparencia de Archivos de Epstein.

Sin embargo, la decisión de Justicia de retener en la sombra la otra mitad de los aproximadamente seis millones de archivos ha renovado la preocupación de que algunos de los cómplices de Epstein no rindan cuentas y ha generado nuevas acusaciones de encubrimiento.

Las víctimas de Epstein encabezan las peticiones para la publicación de los registros restantes. Su video termina, de hecho, con un enfático llamamiento a los ciudadanos para que "le digan a la fiscal general Pam Bondi que es hora de la verdad". El Departamento de Justicia insiste en que los archivos retenidos revelan la identidad de las víctimas, contienen pornografía infantil o interfieren con las investigaciones federales en curso.

"No protegimos ni dejamos de proteger a nadie", declaró Todd Blanche, fiscal general adjunto, al anunciar que el departamento había "completado" la divulgación de los archivos.

El presidente actual de EEUU es mencionado, junto con su resort de Mar-a-Lago (Florida), unas 38.000 veces en 5.300 documentos, pero por ahora en ningún caso se le puede relacionar con delito alguno.

Epstein murió en su celda de la cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba el juicio por tráfico sexual, en una muerte declarada suicidio. Su colaboradora de muchos años, Maxwell, sí fue encarcelada en 2022 y cumple una condena de 20 años por ayudarlo a reclutar víctimas menores de edad.

Los miembros del Congreso podrán revisar los archivos sin censura en las computadoras del Departamento de Justicia a partir de este mismo lunes, según ha desvelado NBC News.