A Penélope Cruz le basta una frase para describir lo que ha hecho Bad Bunny en la Super Bowl
El cantante puertorriqueño está acumulando elogios.

Juan De Codina
La actriz Penélope Cruz y el cantante puertorriqueño Bad Bunny.
La actriz Penélope Cruz y el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

La actriz Penélope Cruz, única actriz española en haber ganado un Óscar, un BAFTA y un César de Honor, además de tener en su vitrina tres Premios Goya, ha descrito con tan solo una frase lo que ha hecho el cantante puertorriqueño Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl.

Ya era evidente la gran relación de amistad y admiración mutua, pues la cantante asistió junto a Javier Bardem en agosto a uno de sus conciertos. Pero esta vez la actriz ha dejado claro cuánto aprecia a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista.

Lo que hizo el puertorriqueño la noche del domingo a lunes ha sido historia no solo de este evento tan aclamado por los amantes del fútbol americano, sino de la televisión. A través de un discurso de unión y una exaltación del amor por encima del odio, el mensaje fue claro: "América somos todos". Y lo hizo nombrando uno por uno todos los países del continente.

Penélope Cruz y la dedicatoria a Benito

Una vez más, Penélope Cruz ha hecho gala públicamente de su gran admiración por Bad Bunny. Ha publicado un vídeo en su perfil oficial de Instagram de la actuación del cantante y le ha dejado una frase repleta de cariño: "¡Grande Benitooooo! ¡Eres muy grande!".

Y ha rematado: "De domingo a domingo haciendo HISTORIA". En apenas unos minutos han sido más de 30.000 'me gusta' (y subiendo) y más de 300 comentarios repletos de admiración por lo que hizo Bad Bunny.

En las historias de Instagram también ha publicado varias instantáneas del cantante en las que ha dejado varios emojis de un corazón blanco y el cartel electrónico del estadio que rezaba el siguiente mensaje: "Lo único más fuerte que el odio es el amor".

De leyenda a leyenda

Bad Bunny ha dejado una ola de reacciones tremendas. Entre ellas, de otra leyenda que también ha despuntado, Rosalía, gracias a su último disco, Lux, que dio mucho que hablar.

La artista catalana no ha dudado en felicitar al puertorriqueño en una historia de Instagram: "Felicidades leyenda". Hasta personalidades como la de Alfredo Duro, periodista y colaborador habitual del programa deportivo nocturno El Chiringuito de Jugones, que no es especialmente afín a la música de Bad Bunny, le ha elogiado.

"No tengo ninguna afinidad musical con Bad Bunny, absolutamente ninguna, pero Benito Antonio Martínez Ocasio se ha ganado mi respeto eterno", ha escrito en un tuit.

