Lo que hace Rosa, ganadora de 'Pasapalaba', en una tele de Argentina da mucho que hablar en España

Rosa Rodríguez se ha convertido en historia de la televisión en España tras ganar el mayor bote de la historia de Pasapalabra, que asciende a 2.716.000 de euros. Su popularidad ha crecido enormemente en los últimos días, impulsada por sus declaraciones en las que aseguraba que "con gusto" paga los impuestos a Hacienda.

Ahora, Rosa está dando mucho de qué hablar tras sorprender con un marcadísimo acento argentino en una entrevista en una televisión de aquel país. La concursante nació en Quilmes (Argentina), aunque se mudó a A Coruña a los 7 años.

Pese a eso, ella misma ha explicado en algunas ocasiones que cuando habla con su madre y con su familia mantiene todavía un acento muy característico de su país de nacimiento. De hecho, lo mostró en directo cuando habló con su madre.

"¿Tenés pizza en el congelador para celebrar que he llevado 2.716.000 euros?", le dijo Rosa a su madre, muy emocionada y desvelando que procede de una familia de pizzeros: "Espérame con la pizza de palmito".

"No era tanto por la plata"

En una entrevista en la televisión argentina C5N, Rosa ha vuelto a mostrar su marcadísimo acento cuando habla con argentinos. "Cuando ya estás en la locura de que querés ganar esos millones... bueno, no era tanto por la plata sino por llegar a completar esas 25 preguntas, te ponés... bueno, lo primero es que debes mirarte todos los programas de la historia que se emitieron, que hay como 4.000, para hacerte una idea de qué son esas cosas absurdas que preguntan".

"Yo tenía todo recopilado en una base de datos. Las preguntas pueden ser de cualquier cosa: de historia, cultura, arte, cine, deporte. Yo había visto que en años anteriores habían preguntado qué sé yo, de golfistas, jugadores de fútbol de ligas poco conocidas", continúa Rosa.

"Sin impuestos no hay igualdad de oportunidades"

Rosa ganó el premio al conocer el apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP. "Morrall", dijo ella, desatando el júbilo entre Roberto Leal y todos los presentes en plató.

La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondió a las palabras de Rosa en las que aseguraba sentirse encantada de pagar los impuestos: "Sin impuestos no hay igualdad de oportunidades, ni justicia social, ni Estado de bienestar. Muchas gracias, Rosa, por tu ejemplo, por tu civismo fiscal y por lanzar un mensaje tan importante para reflexionar sobre el valor de los servicios públicos".