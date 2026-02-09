Antonio Maestre alaba la iniciativa de Rufián para liderar un frente de izquierdas, pero hay un detalle que no le convence

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, está preparando un frente amplio de izquierdas para aglutinar el voto progresista de cara a las próximas elecciones generales. Una idea que, pese a estar en una fase embrionaria, ha dado pie a que muchos den su opinión al respecto.

El diputado catalán se ha postulado como líder de esta nueva coalición de partidos, para la que aún no hay nombre ni una hoja de ruta definida en caso de que se concretara. Por ello le han preguntado al periodista Antonio Maestre.

"Lo que viene no se para con siglas", ha advertido Rufián en su cuenta de X, dejando clara su tesis de concentrar a los votantes a la izquierda del PSOE en un frente amplio de izquierdas.

"Empieza siendo complicado"

"Lo entiendo y lo esperaba. No tengo ninguna esperanza en que lo que propone Rufián salga adelante", ha opinado Antonio Maestre en el programa que presenta Antonio García Ferreras en laSexta.

Pese a su escepticismo, el analista político ha aplaudido la decisión de Rufián: "Cualquier iniciativa con buena intención es bienvenida". En este sentido, Maestre cree que Rufián "al menos propone algo", que ya "es más de lo que están haciendo otros".

Sin embargo, para Maestre existen varias razones por las que la propuesta de Rufián "es errada en el planteamiento". Según el periodista, el catalán "no cuenta con el apoyo de ERC", así como tampoco lo tiene Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, quien sería uno de los apoyos más importantes de Rufián en este proyecto.

"Estamos en otras circunstancias, y sin estructura (de partido) por debajo creo que es muy difícil que salga adelante lo que propone Rufián", ha sentenciado Maestre en Al rojo vivo.

"La fascistización del espacio público"

El periodista de laSexta también ha opinado sobre el contexto político actual, marcado por el auge de la ultraderecha. "Más que de extrema derecha, hablamos de derechización y de la fascistización del espacio público", ha asegurado Maestre.

En su opinión, tanto el PP como el PSOE son culpables de que los discursos de odio cada vez estén más presentes en las calles. "El PSOE intentó alimentar a Vox creyendo que el miedo le beneficiaría, y el PP ha cometido otro error clásico: copiar a la extrema derecha para intentar frenarla", ha afirmado.