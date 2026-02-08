Rusia está atravesando una crisis económica sistemática. Los datos hablan por sí solos: las ganancias bancarias en el país cayeron un 8% en 2025, hasta los 45.000 millones de dólares. El suceso se produce tras la inversión desmesurada e irresponsable del gobierno en materia de defensa nacional.

El declive económico se ve reflejado en el campo de batalla. Cada vez son más recurrentes los ataques ucranianos a diversos objetivos rusos, tales como aeródromos, buques y armamento pesado.

El Kremlin es paulatinamente más socioeconómicamente dependiente de China y esta situación se está visibilizando con el tiempo. Cabe recordar que el país asiático es uno de los principales proveedores de armamento para Moscú.

El medio francés, L'Indépendant, informa que los drones de propiedad rusa son crecientemente más defectuosos. Tanto China como Rusia han decidido fabricar sus propias versiones del Shahed-136, un dron de origen iraní.

Sin embargo, los vehículos aéreos no tripulados, "no suelen superar las cuatro o cinco horas de vuelo, apenas suficientes para uno o dos vuelos", afirma dicho medio.

Cantidad sobre calidad

El problema del artefacto se origina en el MD550, un motor de pistón de cuatro cilindros que propulsa al dron de ataque. "Desde 2024, se dice que ingenieros rusos han simplificado radicalmente el diseño de dicho motor", manifiesta el mismo portal.

En este sentido, el Kremlin ha manifestado su clara intención de priorizar la cantidad sobre la calidad. Ya que suprimiendo los componentes clave como el motor de arranque y el volante de inercia, Moscú supuestamente ha logrado reducir drásticamente los costos y acelerar la producción en masa.

Las versiones rusas y chinas actuales del dron se están desviando cada vez más de los estándares de la aviación civil para convertirse en productos militares desechables, ya que después de su primer uso se vuelven completamente obsoletos.