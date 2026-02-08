Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Juan Manuel de Prada va a cenar al restaurante de Alberto Chicote y saca una conclusión a la que responde el cocinero
Lo resume en una palabra. 

El escritor Juan Manuel de Prada y el cocinero Alberto Chicote.GETTY

El escritor Juan Manuel de Prada, ganador entre otros de los Premios Planeta, Primavera de Novela y Nacional de Narrativa, ha sido contundente al calificar al cocinero Alberto Chicote tras ir a cenar a su restaurante Omeraki, de Madrid.

En un artículo publicado en XL Semanal, De Prada destaca que vio a Chicote trabajando en la cocina porque "es 'diáfana" y permite verlo "azacaneado entre los fogones". Dice el escritor que el chef estaba allí "con una entrega radiante" que le "cautiva".

"Quiero decir que, aparte de los sabores de su cocina, me cautiva el amor contagioso que pone en su trabajo. Y entre plato y plato viene a nuestra mesa para contarnos lo que a continuación se propone hacer, y lo que desearía hacer en el futuro", resalta De Prada.

"Y cuando nos habla del futuro nos trae a la mesa unos mamotretos de cocina casi arqueológicos de José Sarrau, que tiene subrayadísimos y desgualdrajados, porque son para él una inspiración constante, aunque todo lo que cuentan ya lo sepa (pero Chicote lo olvida, para volver a aprender). Me admira que un hombre que es requerido en mil sitios y que no está en la flor de la edad se muestre tan poseído por el entusiasmo", celebra el escritor. 

"No puedo más que sentirme feliz"

Chicote se ha hecho eco de ese texto que le ha dedicado Juan Manuel de Prada y lo ha agradecido en Instagram: "Cuando un autor como Juan Manuel De Prada, al que sigo desde hace tanto tiempo; se refiere a mí en un artículo como este, no puedo más que sentirme feliz".

"Muchas gracias por ver, por mirar más allá y por escuchar. Serán más veces las que nos veamos, ya sean en una mesa o fuera de ella. Soy un gran admirador de las conversaciones gustosas y sabrosas, así que habrá más. Hasta pronto. Y mil gracias de nuevo", ha celebrado el cocinero. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
