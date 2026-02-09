Los sindicatos desconvocan la huelga de trenes para este martes

Hay acuerdo. Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) han anunciado la desconvocatoria de la huelga de maquinistas del sector ferroviario para este martes 10.

El pacto ha llegado tras una reunión celebrada a primera hora de la tarde entre los sindicatos y el Ministerio de Transportes, la cuarta en las últimas fechas. En ella se ha cerrado lo que los sindicatos califican como acuerdo "histórico", con 25 compromisos.

De forma inicial, los representantes de los trabajadores han detallado el compromiso de Transportes para aumentar en un 50% el presupuesto para mantenimiento de la red, así como un amplio número de incoporaciones de personal o la modificación de reglamentos y normativas de funcionamiento interno reclamada por los maquinistas.

La huelga, inicialmente prevista para lunes, martes y miércoles, ha dejado una mañana de lunes de numerosos retrasos, cancelaciones y problemas de acceso pese a los servicios mínimos estipulados por las compañías ferroviarias.

Desde la noche, Renfe ha informado de algo más de un 11% de seguimiento de la huelga entre su personal, incluyendo todos los servicios de pasajeros y de mercancías, así como el resto de actividades en talleres. Ni Iryo ni Ouigo, las otras dos operadoras, han ofrecido datos.

La recuperación plena del servicio será efectiva este martes 10 una vez lo ratifiquen los comités generales de empresa de Renfe y Adif, como han explicado los representantes sindicales a los medios a la salida de su encuentro con Transportes. No obstante, no han sido todos los convocantes los que han suscrito por ahora la desconvocatoria, ya que faltan por sumarse los sindicatos CGT, SF-Intersindical y Alferro.

"Menos alta velocidad, más seguridad"

La convocatoria inicial no respondía a una mejora de las condiciones contractuales de los maquinistas, sino a una razón de seguridad tras el accidente de Adamuz, las infinitas incidencias del servicio de Rodalies, que ha llegado a estar suspendido durante varias jornadas, y los desperfectos descubiertos en las principales vías férreas del país.

A raíz de todo ello, Adif ha tenido que reducir la velocidad en amplios tramos de la alta velocidad para tratar de arreglar las deficiencias detectadas meses atrás por los maquinistas.

Así, bajo el lema 'Menos alta velocidad, más seguridad', los sindicatos convocantes reclamaban al ministerio una mayor inversión en las vías para garantizar la seguridad en los trayectos.