Lío por dónde había una bandera de España en la actuación de Bad Bunny durante la Super Bowl: hay hasta quejas

El cantante puerorriqueño Bad Bunny ha puesto a bailar a medio mundo con su actuación en el descanso de la Super Bowl, con una audiencia potencial de 300 millones de espectadores.

Benito Antonio Martínez Ocasio, que así se llama el artista, apareció en cámara recorriendo un campo de cañas de azúcar con varios figurantes luciendo el sombrero pava, el complemento elaborado con paja tradicional de los trabajadores del campo de Puerto Rico que el artista ha convertido en un símbolo durante todo el último año.

Durante el show, que duró unos 14 minutos, Bad Bunny interpretó canciones míticas de su discografía como Yo perreo sola o VOY A LLeVARTE PA PR. Algo que no ha gustado nada a Donald Trump, que ha calificado de "terrible" la actuación.

"God Bless America", ha llegado a decir el artista antes de enumerar todos los países de América. Desde Argentina hasta Canadá, desde Cuba a Chile. "Seguimos aquí", ha reivindicado. Mientras, en las pantallas del estadio se proyectaba el mismo mensaje que pronunció durante los Grammy: "Lo único más poderoso que el odio es el amor".

La bandera de España

En un momento del show apareció una bandera de España en uno de los típicos puestos donde se sirven bebidas típicas. Junto a la enseña española, estaba, por ejemplo, la de México y la de, parece, Ecuador.

Esto ha provocado cierto revuelo en el público latino, que han escrito que la bandera de España no debería de estar ahí. Esto ha provocado un intenso debate sobre la idoneidad de la enseña española, sobre todo cuando España y América Latina comparten idioma.

"Voy a ignorar la segunda bandera", dice un usuario en un tuit que en pocas horas supera los dos millones de personas alcanzadas. "No sé por qué odian tanto a España. Porque los colonizó. Amiga pero si gracias a eso son latinos y todos hablamos español. Si no fuera por España estuviéramos hablando inglés, ¿qué tú hubieras preferido?", le responde una persona.

El autor del tuit responde que "no es odio, solo no son latinos y ya".