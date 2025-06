Su empresa le prohíbe teletrabajar y su 'venganza' es de ser el amo absoluto: jaque mate

La reacción que ha tenido un empleado cuando su empresa le ha prohibido teletrabajar está dando la vuelta al mundo y provocando una oleada general de aplausos.

El caso lo ha contado él mismo en la plataforma Reddit: "Pese a que trabajo como informático y hago todo de forma remota, quieren que esté en la oficina". Así que, enfadado, decidió tomar una decisión radical: "Borré Teams y mi correo del teléfono y ya no estoy disponible fuera del horario laboral".

Sus jefes empezaron bien pronto a sufrir las consecuencias de su propia decisión: "Mi jefe intentó llamarme para algo urgente anoche y no pudo contactar conmigo, así que hoy me ha preguntado el porqué y le he explicado lo mismo que él me contó a mí. No puedo trabajar desde casa bajo ningún concepto".

En la red social X, el usuario Santiago Mayor ha compartido el caso del teletrabajador junto al mensaje: "Working Class Hero". Y se ha difundido de forma masiva.

Aunque la idea del trabajador ha provocado muchos aplausos, también son muchos usuarios los que dudan de que haya sido la idónea.

"Es cuestión de cuál es su objetivo laboralmente: Si no le interesa hacer carrera en esa empresa, hizo bien (porque en la próxima oportunidad de de ascenderlo, no lo harán. Y en la próxima oportunidad de reducir personal, probablemente salga). Si por el contrario, le interesa crecer, entonces no lo está haciendo bien", dice una persona.

"Pobrecitos los que piensan que ganó, nunca ganamos gente, ganan los ricos y poderosos el trabajador, nunca", avisa otro más.