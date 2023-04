A Susanna Griso le dicen que tiene "una amistad especial" con Juan Carlos I y salta para decir todo esto 

La visita del rey Juan Carlos I a España está dando horas y horas de contenido a los medios de comunicación. Después de pasar por Londres para ver al Real Madrid ganarle al Chelsea y meterse en las semifinales de la Champions, el emérito ha puesto rumbo a Sanxenxo para pasar unos días como ya hiciese el año pasado.

En Espejo Público, Susanna Griso y sus tertulianos han hablado del emérito en la localidad gallega mientras, en pantalla, se podía ver Juan Carlos en el club náutico con otras personas.

En ese momento, uno de los tertulianos le ha dicho a Griso "yo sé que tú tienes una amistad especial con su majestad". Entre risas, la presentadora ha dicho: "Bueno, no me hables de amistad especial que no estamos para estos términos".

"Utiliza cualquier otra frase menos esa. El término especial no", se ha escuchado de fondo mientras en pantalla seguían las imágenes del rey. "Que te coge el teléfono y no a cualquier ciudadano le cogen el teléfono", le han respondido a Griso en el mismo tono amable.