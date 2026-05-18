Teresa Rodríguez anuncia que tiene cáncer tras responder a una mujer que se burló de su aspecto

Las redes sociales, principalmente X, se han convertido en un pozo de mala educación donde se ha perdido el respeto y el decoro y donde sólo triunfan las agresiones verbales y el odio, sobre todo contra una parte del tablero político.

La coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha vivido en sus propias carnes lo que supone ser una persona de izquierdas en X y ha tenido que anunciar, casi por obligación, que se está tratando de un cáncer y que por eso no ha participado en la campaña andaluza de su partido.

En plenas elecciones en Andalucía, Rodríguez ha subido un post a la red social de Elon Musk en el que aparecía protegiéndose la cabeza con un turbante de color verde yendo a votar. Una señora al verlo le ha preguntado que de qué va disfrazada, pensando que era una alusión a algo musulmán.

"De señora con quimio"

"De señora con quimio", ha respondido ella. La mujer en cuestión que ha puesto el tuit ya se ha borrado la cuenta, no sin antes intercambiar algún que otro mensaje con Rodríguez, diciendo que ella no sabía de su enfermedad.

"Nadie sabíamos que usted estaba en tratamiento", pero a continuación esta misma mujer ha justificado sus palabras porque desde la izquierda "siempre estáis con el rollo pro-islamista".

Afortunadamente no todo el mundo es como esta señora y Teresa Rodríguez ha recibido un aluvión de mensajes positivos dándole apoyo, uno de los más compartidos ha sido el del diputado y portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, que acaba de ser dado de alta de su cáncer de páncreas.

"Solo me sale afecto y mis mejores deseos para Teresa Rodríguez y su familia", ha escrito en su cuenta de X el diputado vasco.

En cuanto a los resultados de su partido, Adelante Andalucía, ha sido uno de los grandes vencedores de la noche electoral. La formación liderada por José Ignacio García se convierte ha cuadruplicado resultados, pasando de dos a ocho escaños.