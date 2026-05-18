Iñaki López no tiene dudas: hay un partido que ha sido el claro perdedor de las elecciones andaluzas

La resaca electoral por las elecciones de Andalucía, la comunidad autónoma más grande de España, sigue presente en medios de comunicación y en periodistas políticos de todo signo, credo y religión.

Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Iñaki López, que ha emitido una valoración de lo que fue una noche, para muchos, con resultados inesperados porque sobre la mesa estaba la mayoría absoluta del Partido Popular de Moreno Bonilla, algo que no ha ocurrido.

Por partes, el PP logra 53 escaños, cinco menos que hace cuatro años, y pierde la mayoría absoluta, que está en 55. Vox ha mejorado en un diputado y pasa de 14 a 15 y el PSOE, gran perdedor de la noche, pasa de 30 a 28, un nuevo mínimo histórico.

A la izquierda del PSOE las cosas van un poco mejor. Adelante Andalucía, con ocho escaños, cuadruplica resultados y Por Andalucía, con cinco, salva los muebles conservando el grupo parlamentario.

Con todo esto sobre la mesa el periodista de laSexta Iñaki López ha afirmado: Andalucía tendrá 'prioridad nacional'. Batacazo histórico para Montero que lleva al PSOE a un nuevo suelo electoral. VOX sube levemente y la izquierda de Adelante Andalucía sorpasa a la unión de IU, Sumar y Podemos".

Por un lado, esa prioridad nacional de la que habla López tiene que ver con lo ocurrido en anteriores pactos autonómicos entre PP y Vox cuyo objetivo es es priorizar las ayudas sociales, la vivienda, el empleo o el acceso a la Sanidad para los españoles, dejando de lado a los extranjeros. Es decir, todo consiste en recurrir al manido "los españoles primero", que en otras ocasiones ya ha utilizado la extrema derecha.

Por otro lado, con su tuit, López deja claro que el PSOE ha sido el gran perjudicado de la noche al hablar del "batacazo" de María Jesús Montero, exministra de Hacienda, que marca un nuevo suelo en el partido con dos escaños menos que hace cuatro años.