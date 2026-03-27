'The Wall Street Journal' explica lo que ha conseguido Sánchez con su "no a la guerra": dicen que ha marcado un camino

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, tras el Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2025.

El prestigioso medio estadounidense The Wall Street Journal ha visitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa para una entrevista en la que repasa su postura en la guerra de Irán, contraria a la de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y cómo se ha convertido en un referente en mantener el "no a la guerra".

El reportaje comienza destacando que los asesores de Sánchez, semanas antes de que se empezara la guerra, ya sabían que lo iba a condenar enérgicamente, independientemente de la reacción que tuviera Trump al respecto. Recuerdan que el jefe del Ejecutivo ya había mostrado su oposición al líder estadounidense en varias ocasiones durante el año.

The Wall Street Journal informa que España ha adoptado este no a la guerra a la vez que se negaba a permitir que Estados Unidos utilizara las bases aéreas de Moron y Rota. Sin embargo y a pesar de lo arriesgado que es enfrentarse a EEUU, España se ha convertido en el ejemplo a seguir y lidera una posición que cada vez tiene más adeptos.

Así lo expresa el medio económico: "España, que rara vez ocupa un lugar central en los asuntos europeos, se ha convertido en el abanderado de los europeos frustrados por el temor del continente a enfrentarse a un presidente estadounidense. Las amenazas de Trump sobre Groenlandia y la impopularidad de la guerra con Irán entre los votantes han hecho que más europeos se sumen a su postura".

Sánchez, a The Wall Street Journal, ha afirmado que "en este mundo donde las decisiones se guían cada vez más por el impulso, desde España ofrecemos lo contrario, que es la previsibilidad".

Líder en su postura

Ahí es cuando se insiste que Sánchez ha logrado cambiar la postura de otros líderes europeos que en el último año han intentado ganarse la confianza de Trump, pero que no han tenido éxito y han visto como sus preocupaciones eran ignoradas mientras desde la Casa Blanca se tomaban decisiones con graves consecuencias a nivel mundial.

"Su moderación parecía ser una de las consecuencias de la guerra con Irán. Algunos de ellos ahora se inclinan hacia la postura de Sánchez, rechazando la presión de Trump para que los aliados de la OTAN ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz", se sentencia.

Por ejemplo, se cuenta que desde Alemania, Friedriech Merz, ha acabado diciendo que el país germano no quiere formar parte de esta guerra, mientras que Italia, con Georgia Meloni a la cabeza, decía que el trasalpino tampoco quiere ser participe. "En Europa, la connivencia con Trump es cada vez más impopular" , se llega a decir.

"Los estadounidenses adoran España"

Además, se cuenta que en España la disputa "ha beneficiado a Sánchez", ya que se comenta que su popularidad interna había caído tras ocho años en el cargo y recuerdan que también se ha enfrentado a Elon Musk.

Sánchez, al medio estadounidense, ha afirmado que tienen un "desacuerdo temporal", pero ha subrayado que "la relación entre Estados Unidos y España está más estrecha que nunca" y hasta ha llegado a decir que "los estadounidenses adoran España".