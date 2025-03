Tres estudiantes cuentan cómo se equivocaron de examen en la universidad: no era ni de la misma carrera

Tres jóvenes estudiantes, que crean contenido juntas en TikTok bajo el nombre de @Terapiadegrupo, han relatado la histórica y graciosa (en cierta parte) anécdota que les ha ocurrido en un examen de la carrera de Ingeniería.

Debían hacer un examen de la asignatura de Elasticidad y Resistencia de Materiales de la Universidad Carlos III de Madrid, pero se equivocaron completamente y han contado las razones y todo lo que pasó durante el transcurso del error.

Necesitaban la nota mínima para aprobar, que en ese caso era de un 4,5 y ni siquiera era un examen de la misma asignatura. "No nos dimos cuenta hasta llegar a nuestra casa", ha contado una de ellas. Llegaron a la universidad "con toda la buena fe" y al preguntar por la disponibilidad de las aulas para hacer el examen, le contestaron con varias.

Ellas, al ver que varias estaban colapsadas, se metieron en el aula C-04, en la que vieron al profesor de su universidad. "Había muchas pistas que había gente conocida de Ingeniería Mecánicnos estaban gritando a la cara de que no era ahí,a, gente con otro formulario... Pero ignoramos el dato", han relatado.

El mismo examen también les dio pistas, ejercicios completamente diferentes y que no se habían dado en las clases de la asignatura. Cuando se marchan, media hora antes que sus compañeros, comentaron el examen con otros compañeros que sí hicieron el examen que tocaba y no entendían nada porque no tenía nada que ver con el que habían hecho ellas.

Finalmente, se dieron cuenta de lo ocurrido y hablaron entre las tres. Al cabo de una semana llegó el famoso correo de las notas y, como se podría prever, les salía con un fatídico "NO PRESENTADO". Hasta el momento, el vídeo ha alcanzado casi 100.000 visualizaciones y más de 6.000 'me gusta' (y subiendo).