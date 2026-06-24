Tuvo que cantar el 'Cara al Sol', pero José Sacristán confiesa estar "asustado" por los tiempos que corren: "Creía que a estas alturas se iba a convivir"

El emblemático actor José Sacristán ha concedido una entrevista a El País con motivo de su nueva obra teatral, El hijo de la cómica, que se representa hasta el 28 de junio en Madrid.

A sus 88 años, y pese a todo lo vivido, confiesa estar "asustado". "Usted fue siempre un niño, dice. ¿Y cómo ve ese muchacho este mundo en el que vive?", le han preguntado al actor, que ha respondido mostrando su pesimismo por el momento actual.

"Creía que a estas alturas se iba a convivir en un tiempo en que ciertas cosas habrían sido borradas del mapa", ha señalado Sacristán, que ha lamentado que "no ha sido así". Como ejemplo, ha puesto "lo que está haciendo Vox con la importancia política que tiene".

"Es un momento amenazado y peligroso"

Sacristán, reflejándose en el niño que fue, ha recordado su infancia, marcada por un colegio de curas donde tenía que "cantar el Cara al Sol y el himno de Domingo Savio y los padrenuestros y el avemaría". Aquel niño, asegura, "vuelve aterrado a la vida, está asustado por la convivencia".

"Como decía don Antonio Machado, no es capaz de distinguir las voces de los ecos, y está preocupado porque sabe que, además, lo único que hace presentable al impresentable es lo impresentable que es el otro", ha añadido.

Al hilo de esto, al actor madrileño también le han preguntado si "es el peor tiempo de la democracia". Algo que Sacristán ha rechazado de plano: "El peor tiempo fue el golpe de Tejero. Ahora es un momento amenazado, y sí que es peligroso".

¿Quién es José Sacristán?

José Sacristán es uno de los grandes nombres de la interpretación en España, un actor cuya trayectoria atraviesa más de medio siglo de cine, teatro y televisión. Nacido en Chinchón (Madrid) en 1937, su carrera comenzó en los años sesenta, en una industria todavía marcada por la censura franquista.

Sin embargo, su evolución artística iría mucho más allá de esos primeros papeles. El verdadero reconocimiento llegó durante la Transición, cuando Sacristán se convirtió en un rostro habitual de un cine que exploraba con mayor libertad los cambios sociales y políticos del país.

A lo largo de su carrera, Sacristán ha alternado cine comercial y cine de autor, trabajando con algunos de los directores más relevantes del panorama español. Pero su figura no se limita a la gran pantalla.

El teatro ha sido una constante en su vida profesional, donde ha demostrado un profundo respeto por la palabra y los clásicos. En televisión, además, ha sabido conectar con nuevas generaciones gracias a series como Velvet, ampliando así su popularidad más allá del público tradicional del cine.