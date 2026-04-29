José Sacristan tiene un mensaje para los jóvenes que piensan que "no se está tan mal" en una dictadura

El reconocido actor José Sacristán, premio Goya de Honor en 2022 y ganador del Goya a mejor actor de reparto por su papel en El muerto y ser feliz (2012), ha hablado con contundencia sobre los jóvenes que creen que “no se estaba tan mal” en una dictadura.

En una entrevista en la Cadena SER con motivo del estreno de El hijo de la cómica, una adaptación de El tiempo amarillo, ha afirmado: “Con lo que he vivido, uno no imaginaba, de ninguna de las maneras, que se iba a encontrar con estos sujetos que manejan el cotarro y que están ahí por voluntad del pueblo soberano”.

El auge de la ultraderecha lo explica con el motivo más sencillo: “Se debe a que la gente vota a la ultraderecha, ni más ni menos”. A los jóvenes que piensan que “no se estaba tan mal en una dictadura” les replica que “a mí me parece aterrador, sencillamente porque no tienen ni la más puta idea de lo que es una dictadura”.

"Es terrible"

“Es terrible, ¿no? El nivel, lo cutre del discurso político, y me atrevo a señalar que hay niveles de responsabilidad, pero inocentes muy difícil se va a encontrar. No deja de ser por acción o por omisión de una sociedad responsable de su clase política”, ha rematado. De hecho, en la obra los espectadores verán una España a ojos de “niño y adolescente” en la época del “golpe” de Primo de Rivera.

Un 21,3% ve bueno los años del franquismo

En octubre de 2025, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó una encuesta que dio mucho que hablar. Recogía que el 21,3% de los encuestados consideran "buenos" o "muy buenos" para España los años de la dictadura de Francisco Franco.

Un 17,35 de los encuestados consideran peor el actual régimen democrático que la propia dictadura franquista. Además, fueron los hombres quienes manifestaron una opinión más favorable al franquismo con un 26,8% y las personas de 55 años o más que valoran mejor el franquismo que los jóvenes.