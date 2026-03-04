¿Conductor de ambulancias y asesino en serie? Los cinco muertos sospechosos que investiga Italia

Los fiscales de la ciudad de Forlì, en el norte de Italia, están investigando a un conductor de ambulancia bajo sospecha de asesinar a cinco pacientes ancianos. ¿Un asesino en serie o una serie de fatídicas coincidencias?

Todas las muertes sospechosas ocurrieron mientras o poco después de que los pacientes eran transportados en una ambulancia conducida por el hombre de 27 años, según han informado los abogados de las víctimas nacionales e internacionales, como The Guardian.

Fuentes de la investigación añadieron a la agencia de noticias estatal ANSA que creen que el hombre, que trabajaba para la Cruz Roja Italiana pero ahora ha sido suspendido por una investigación, podría haber administrado sustancias nocivas a los pacientes durante los traslados entre hospitales y residencias de ancianos en toda la región de Emilia-Romagna.

Las autoridades locales también están examinando casos adicionales, lo que genera preocupación de que el número de víctimas potenciales podría aumentar a medida que se amplíe la investigación. Hay indicios en varios de ellos.

El proceso

El caso más reciente que se investiga es el de una mujer de 85 años que murió de un paro cardíaco en noviembre de 2025. Todos los pacientes sufrieron paros cardíacos durante el traslado en la ambulancia operada desde Forlimpopoli, cerca de Forlì. Uno falleció durante el trayecto, los demás poco después o en los días siguientes.

Durante meses, ninguno de los familiares -la mayoría de los cuales creían que sus seres queridos habían estado gravemente enfermos- expresó preocupación. Sólo cuando, según informes, la familia de una de las víctimas solicitó una autopsia, comenzaron las sospechas. Eran mayores. La muerte es algo presente.

"Es importante destacar que estas no son ambulancias comunes con sirenas a todo volumen para los pacientes que se apresuran a llegar al hospital", dijeron Max Starni y Massimo Mambelli, abogados que representan a la familia del paciente, fallecido en noviembre. "Estas ambulancias se utilizan generalmente para transporte rutinario... por ejemplo, para llevar a pacientes de una residencia de ancianos al hospital para una cita. Por eso solo hay dos conductores a bordo y ninguna enfermera", ahondan.

En el caso manejado por Starni y Mambelli, la anciana viajaba desde un centro de atención residencial a una sesión de fisioterapia cuando murió en la ambulancia.

La fiscalía ha puesto al conductor bajo investigación por presunto homicidio agravado, alegando premeditación y uso de sustancias tóxicas u otros medios insidiosos. No ha sido arrestado ni puesto bajo custodia.

La sucursal local de la Cruz Roja Italiana fue notificada de la investigación hace cuatro días y el conductor fue suspendido de sus funciones.

"Sorpresa"

En un comunicado, la organización afirmó haber recibido "con sorpresa" los informes sobre la implicación de uno de nuestros operadores en un grave asunto penal, y expresó su esperanza de que la investigación arroje luz sobre lo que describió como un episodio trágico “totalmente ajeno a la misión de nuestra asociación en Italia y en el mundo, y al trabajo de los 150.000 voluntarios que cada día apoyan a los necesitados”.

La abogada del sospechoso, Gloria Parigi, declaró a La Repubblica que su cliente negó las acusaciones y se mostró "profundamente conmocionado". Añadió que se puso inmediatamente a disposición de la fiscalía.

"Se trata de personas mayores con enfermedades terminales", dijo Parigi. "Solo uno falleció en la ambulancia; los demás fallecieron en los días siguientes, en un caso hasta 13 días después del traslado. Los cinco sufrieron crisis respiratorias durante el viaje, pero en cada ocasión intervino un vehículo de respuesta médica".