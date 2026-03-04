El líder de IU en Castilla y León muestra lo que ha comido por 7,90 euros

El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por parte de la coalición Izquierda Unida-Sumar-Verdes Equo: En Común, Juan Gascón, ha mostrado en su perfil de X lo que ha comido este martes por 7,90 euros.

"Lo mismo os creéis que en campaña se come bien. Pues sí, aquí mi menú lahmacum por 7,90€ junto a la plaza circular de Valladolid", ha afirmado en su perfil de X el dirigente de la formación de izquierdas en la región de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.

Junto a este mensaje, el político ha publicado una foto de ese menú, que estaba compuesto por el propio plato típico de la gastronomía árabe y turca junto a un plato de patatas con ketchup y mayonesa, un refresco y de postre un yogur.

Qué dicen las encuestas

Las encuestas publicadas de cara a esta cita electoral en Castilla y León dan como ganador de nuevo al PP de Alfonso Fernández Mañueco, aunque no crecería y se vería de nuevo obligado a pactar con Vox.

El 'popular', que en las elecciones pasadas consiguió 31 escaños, repetiría el mismo número de parlamentarios o parecido, según se ha podido ver en varias encuestas.

Por ejemplo, el CIS preelectoral mostró la igualdad que hay en la región, ya que el PP es el partido con mayor estimación de voto, con un 33,4%, seguido por el PSOE con un 32,3%. VOX alcanzaría un 16,1%, UPL se quedaría en un 4,9%, IU-Movimiento SUMAR-VQ un 5,1% y Podemos estaría en el 3,1%.

En cuanto al reparto de escaños, el PP se movería en una horquilla entre 28 y 38 escaños, el PSOE entre 26 y 35, VOX estaría entre los 11 y los 19 escaños, UPL podría lograr entre 2 y 4 escaños, IU-Movimiento SUMAR-VQ de 0 a 4, Podemos-AV no sacaría escaño, Por Ávila y Soria YA podrían lograr un escaño cada uno.