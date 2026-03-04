Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La Policía de Madrid explica lo que no hay que hacer cuando hay "alta concentración de partículas en suspensión" en el aire
Publicaron un tuit por los episodios que se están viviendo en la capital.

Los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del estado utilizan los canales oficiales que tienen gracias a las redes sociales para mandar mensajes o hacer recomendaciones a las poblaciones. Su uso llega desde la propia Policía Nacional o la Guardia Civil hasta las municipales de cada municipio. 

Debido a la elevada concentración de partículas que hay en zonas de España como consecuencia del polvo africano en suspensión que ha llegado acompañando a la borrasca Regina, la Policía Municipal de Madrid lanzó este lunes un aviso sobre cómo actuar. 

El aviso, dirigido especialmente para el martes son perfectamente extrapolables a este miércoles, ya que la propia Comunidad de Madrid tiene el aviso en su web de que hay "intrusión de masa de aire africano para el día 4 de marzo". 

Además, también sirve para otras zonas de España como Andalucía, Murcia, zonas de Castilla-La Mancha, las Islas Baleares y el litoral valenciano, que también se han visto afectadas por estas partículas.

"Atención para el día de mañana, se espera alta concentración de partículas en suspensión", escribieron, haciendo dos peticiones, que fueron "no realizar ejercicio intenso al aire libre" y "limitar estancias prolongadas en exteriores".

Finalmente, pidieron un extra de cautela para aquellos grupos poblacionales que pueden estar más amenazados por su condición física o sanitaria: "Precaución si padeces enfermedad respiratoria, cardiovascular, estás embarazada...".

El paso de Regina

Este miércoles la borrasca Regina dejará un descenso notable de las temperaturas, lluvias con barro, viento y fuertes precipitaciones en áreas de Andalucía que se extenderán de sur a norte, afectando también a Castilla-La Mancha y Madrid, sin descartar Extremadura.

La AEMET ha informado de que este miércoles la borrasca Regina, situada sobre Marruecos, dejará cielos nubosos en la mitad sureste peninsular y poco nubosos en el resto con precipitaciones que afectarán a la mitad sur, fachada oriental y centro.

Las lluvias serán especialmente fuertes en regiones de Andalucía (con acumulados significativos en el Estrecho), Castilla-La Mancha y Madrid, sin descartar Extremadura, mientras que en Baleares habrá cielos nubosos y calima, con posibilidad de algún chubasco ocasional.

