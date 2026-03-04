Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En Francia hablan de las amenazas de Trump a España: hay una clara postura que la derecha española no tiene
El conocido abogado y asesor político Jean-Pierre Mignard ha sido claro. 

Pedro Sánchez en 'Polònia'.
Pedro Sánchez en 'Polònia'.3CAT

Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para explicar la postura de España en la guerra que han iniciado Estados Unidos e Israel contra Irán con una frase clara: "No a la guerra"

El presidente del Gobierno ha recordado al "trío de las azores", en referencia a Aznar, Blair y Bush y la Guerra de Irak que acabó con el terrible atentado de los trenes del 11 de marzo de 2004. 

"El mundo no puede hablar con el idioma de la violencia", ha dicho, insistiendo en que "no se puede responder a una ilegalidad con otra". "No sabemos si esta guerra será similar, pero no va a traer un orden internacional más justo", ha señalado. 

Las amenazas de Trump

Antes, este martes, Donald Trump amenazó a España por la negativa del Gobierno de permitir usar las bases de Morón y Rota para atacar a Irán. El mandatario de Estados Unidos quiere cortar las relaciones con España: "Es un pueblo fantástico con unos dirigentes terribles. Esto ya empezó cuando se negaron a subir al 5% del PIB en Defensa, fueron el único país".

También comentó Trump que ellos, si quieren, pueden usar las bases a su antojo. Además, ha pedido a su administración que revise los acuerdos comerciales con España, algo inviable porque Estados Unidos tiene acuerdos comerciales con Europa y no con países concretos. 

Referente Sánchez

Fuera de España, Sánchez se ha convertido en un referente mundial para muchas personas por no plegarse a los intereses de Estados Unidos y de Israel y desde países como Italia, Francia y Alemania hay mensajes de apoyo al papel de España en este conflicto. 

El conocido abogado y asesor político Jean-Pierre Mignard, de 74 años, ha querido mandar un mensaje claro y nítido sobre España y sobre la situación en la que queda el país tras las amenazas de Donald Trump. 

"España es un gran país. Tiene una gran historia. Fue una gran potencia mundial y no se deja intimidar por el primer recién llegado", ha dicho el conocido abogado sobre las amenazas de Trump a España con el canciller alemán delante. 

Además, desde ciertos sectores de la izquierda española, se está criticando a la derecha de PP y Vox por no defender a España de injerencias extranjeras y querer plegarse a los designios de Israel y de Estados Unidos. 

