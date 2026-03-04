Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Emilio Delgado defiende que Más Madrid lidere la lista de las generales en Madrid
El portavoz adjunto de dicha formación esgrime que "es la primera fuerza de la izquierda" en la comunidad madrileña. También reclama cambios en el seno de la alianza de Sumar: "Con bajar un poquito la jornada laboral y subir un poquito el salario mínimo no alcanza. Necesitamos una transformación de calado".

El portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, durante el acto de presentación de la iniciativa para crear la alianza electoral entre las fuerzas de izquierda, junto a Gabriel Rufián.César Vallejo Rodríguez/Europa Press via Getty Images

Las cartas sobre la mesa. Emilio Delgado, el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, ha defendido este miércoles  que sea su formación la que lidere la lista en la circunscripción madrileña, en el marco de la iniciativa que ha propuesto junto al portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, para forjar una coalición de fuerzas de izquierdas que se extienda por todo el Estado español e incluya a las fuerzas nacionalistas -ERC, EH Bildu, BNG, Mès...-.

Así lo ha dejado claro Delgado en una entrevista con la Agencia EFE en la que señalado que "Madrid es una comunidad uniprovincial y Más Madrid ha tenido resultados espectaculares, es la primera fuerza de la izquierda [en la Comunidad de Madrid]". Para Delgado estos son los factores clave que le llevan a afirmar que "yo creo que más Madrid debería liderar ese proceso".

La argumentación ha sido la misma que la que salió a relucir durante el acto celebrado junto a Rufián para debatir sobre la propuesta de alianza, que tan solo unos días más tarde tenía su primera consecuencia en el paso a un lado de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que anunciaba que no volvería a ser candidata las generales con un Movimiento Sumar en reedición. Delgado ha expuesto que en las circunscripciones donde hay "fuerzas consolidadas" no tiene mucho sentido que se presenten "otras tres o cuatro candidaturas más".

¿Dejaría la Asamblea de Madrid para irse al Congreso?

Delgado también ha sido preguntado sobre si estaría dispuesto a concurrir en la lista de esa eventual coalición de izquierdas y, por tanto, poder acabar en el Congreso, el portavoz de Más Madrid ha explicado que su foco está en la Asamblea y en el trabajo en la comunidad, pero no ha descartado ni ser diputado ni acabar al frente de una alianza de izquierdas a escala estatal.

"Representar a Madrid en la Asamblea de Madrid, en el Congreso de los Diputados, allá donde la gente y el partido decidan, me va a parecer bien siempre, pero yo ahora mismo el foco lo tengo puesto en la Comunidad de Madrid", ha desgranado Delgado sobre su futuro. Y, preguntado abiertamente por la ministra de Sanidad, Mónica García, en relación a si uno podría ser candidato en las generales y otro en las autonómicas, ha pedido "no especular" y recordado que esas cuestiones se decidirán en primarias.

Sobre el renovado Sumar, Delgado sostiene "que tienen liderazgos muy capaces y que tienen propuestas capaces", pero también ha apostado por realizar cambios con el objetivo de ampliar el electorado, haciendo primar cuestiones como la renta básica o la inteligencia artificial (IA). "Con bajar un poquito la jornada laboral y subir un poquito el salario mínimo no alcanza. Necesitamos una transformación de calado", ha expuesto.

El marco: señales desde Podemos y una encuesta que pone a Rufián en cabeza

Cabe recordar que la propuesta de una coalición electoral de izquierdas de Gabriel Rufián ha reactivado a las formaciones de izquierda, en el marco de un debate candente sobre quiénes deben integrar esa alianza y quiénes deben liderarla. En un comienzo, Podemos se mostró distante de la idea, pero tras el paso a un lado de Díaz, tanto Irene Montero como Ione Belarra coincidieron en que es necesario darle a la gente un proyecto de izquierdas, dejando entrever que habría alguna posibilidad de que los morados se sumasen.

Con todo, estas declaraciones de Emilio Delgado irrumpen en la misma jornada en el que los resultados de una encuesta de 40dB. para El País y la Cadena SER arrojan que el republicano catalán es el favorito para liderar dicha coalición de izquierdas. Dicho trabajo demoscópico sitúa a Rufián como el favorito entre el 34,5% de la población general. La cosa cambia cuando se le pregunta al electorado de formaciones de izquierdas y/o nacionalistas como Sumar, Podemos, Esquerra, EH Bildu o el BNG. Rufián lidera con un 52% en ese espectro. Los encuestados pudieron elegir entre la siguiente lista de nombres: Gabriel Rufián, Alberto Garzón, Irene Montero, Mónica García, Pablo Bustinduy, Emilio Delgado o Unai Sordo.

